No lo quieren en el TRI: Tata Martino aseguró que Carlos Vela NO TIENE cabida en selección

El pasado domingo la Selección Mexicana consiguió su pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 +1, por lo que ahora toca pensar en los refuerzos de la selección mayor que estarán disponibles para ir a la justa olímpica en el verano para buscar emular a los jugadores que consiguieron el oro en Londres 2012.

Entre los nombres que se hablan para que se integren al grupo de Jaime Lozano en la Sub-23 destacaba el nombre de Carlos Vela, quien en diferentes ocasiones a lo largo de su carrera ya se negó a participar en competencias internaciones con el conjunto nacional, por lo para este verano, el DT de la selección mayor fue el que decidió dejarlo fuera.

El entrenador argentino felicitó al Jimmy por el gran trabajo realizado hasta el momento con el TRI, ya que se tiene que tener en cuenta que van invictos en el Preolímpico hasta el momento, mismo que terminará el próximo martes 30 a las 19:00 hora de México y donde se verá las caras a su similar de Honduras, quien también ya tiene boleto para Tokio.

El caso de Carlos Vela

Martino confirmó en conferencia de prensa que no es el jefe de Lozano, sino que son colegas, por lo que no puede decirle a quien buscar o a quién llamar para reforzar al TRI en la justa olímpica, pero lo que tiene claro es que él no le ve lógica el intentar llevar a un futbolista que no tiene disposición de defender los colores de su país, es decir, no ve motivos para intentar convencer a un jugador que juega cuando quiere.

Además de confirmar que la generación que está jugando en estos momentos es magnífica, es decir, podríamos ver a algunos de estos jugadores integrar a la selección mayor más adelante; siempre y cuando tengan un buen papel dentro de los Olímpicos y lo más importante, mantengan el nivel que han mostrado hasta el momento en selección y con sus clubes.

¿Generación dorada?

"Tata" no quiso entrar en detalles o comprometer a los jóvenes que con mucho esfuerzo ya lograron el boleto para los Juegos Olímpicos, pero lo que tiene claro es que podría ser una generación dorada, es decir, pelear por un podio en la competencia que se disputará en el verano en Tokio. Pero lo que si sabe es que la prioridad para el verano es poder ver a estos jóvenes hacer lo mejor que se pueda en los JJOO, por lo que contará con el apoyo de todos los que integran la Selección Nacional de México.

dza