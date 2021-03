Gerardo Martino, insatisfecho por la derrota ante Gales

La derrota ante Gales 0-1 en Cardiff no dejó satisfecho al entrenador de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, quien aceptó que se cometieron muchos errores y que su equipo generó poco juego.

A pesar del tropiezo, el entrenador negó de manera rotunda que hayan sido superados por el conjunto británico:

“Para nada, fue más preocupante lo del primer tiempo ante Japón, porque ahí nos jugaron como quisieron y no nos dejaron hacer nuestra propuesta. Lo de hoy, pese a la derrota y de las fallas que tuvimos, al menos creamos más oportunidades que no supimos concretar”.

“Nos faltó demostrar superioridad en el medio campo, generar más futbol. Ellos (Gales) tuvieron dos y metieron una, y además, en un claro fuera de lugar de como de dos o tres metros, que si hubiera estado el VAR no lo hubieran validado”, agregó.

Martino aseguró que el gol los descontroló por completo: “Caímos en su juego, ellos lo plantearon en defenderse, salir en contragolpe y en los roces, no fuimos inteligentes y hubo distracciones. Es algo que debemos platicar”.

A pesar de la falta de un centro delantero, reconoció el partido de Hirving Lozano y descartó que eso haya sido una de las razones de la derrota:

“Chucky y el Tecate, (Jesús Manuel Corona) fueron para mí los mejores junto con Orbelín (Pineda). Tuvimos que adaptarnos a las circunstancias del nueve y usar pases en diagonal para hacer daño. No fue una cuestión de calidad de juego, simplemente los centros delanteros que trajimos no pudieron jugar, no es que necesitemos a alguien”.

“No es bueno perder, no fuimos eficaces, pero prefiero que pase esto ahora y no en la eliminatoria o en la Copa del Mundo”, finalizó Martino.

Por: Oscar Zamora

