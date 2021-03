Henry Martín y Alan Pulido, bajas del Tri para enfrentar a Gales

El director técnico de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, no podrá contar en la delantera con Henry Martín ni con Alan Pulido para el partido ante Gales este sábado en la ciudad de Cardiff.

Ambos jugadores presentaron inconvenientes físicos, por los que están descartados, al menos para el primer compromiso de la gira por Europa del tricolor.

Como centro delantero, estará Hirving Lozano, quien ya ha jugado algunos encuentros en su club, el Napoli, en esa posición.

El estratega sudamericano espera que sus jugadores se adapten a la situación sin modificar demasiado el trabajo que han venido haciendo durante el proceso:

“Trataremos de acomodar las características para que Hirving pueda jugar como nueve, y seguir en la búsqueda ofensiva. Y ya veremos así cómo puede evolucionar. Al fin de cuentas, que Chucky juegue ahí es una alternativa y eso debemos buscar. No hay que lamentar las ausencias, porque a veces abre posibilidades a otros elementos más”, precisó.

Martino desconoce con qué once titular va a salir el conjunto de los Dragones para este duelo, luego de su derrota del pasado martes ante Bélgica: “Puede que por ahí no juegue (Gareth) Bale o (Daniel) James, tenemos que adaptarnos a lo que nos presenten. Este partido les cayó en medio de dos partidos de eliminatoria, así que es complicado saber quiénes van a tener minutos y quiénes no”.

El estratega destacó la labor de Raúl Jiménez, a pesar de no ser considerado para jugar: “Ha trabajado normal, salvo en algunos aspectos de la parte física, que por obvias razones no puede hacer. Estamos atados al protocolo de su club y mientras ellos no den el alta médica definitiva, nosotros tampoco”.

Finalmente, Martino dejó ver que Efraín Álvarez podría tener minutos de juego: “Es importante su presencia para ver cómo es fuera del campo y en los entrenamientos. Él es un chico muy maduro, y junto con Diego (Lainez) y algunos otros más, son el futuro del futbol mexicano”.