Boxeadora Jackie ‘La Princesa’ Nava reta a Yamileth Mercado

Jackie ‘La Princesa’ Nava (37-4-4, 16KO’s) ha pasado la mitad de su vida entre las cuerdas. Se encargó de abrir el camino de las mujeres que, como ella, buscaban brillar en el ring y fue la primera mujer Campeona Mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), a sus 40 años de edad, conmemora en este 2021 dos décadas de enfundarse los guantes y aunque el ocaso de su carrera se avecina, hoy levanta la mano para retar a la Campeona Mundial Supergallo del CMB Yamileth Mercado (17-2, 5KO’s).

El pasado fin de semana, Nava volvió a demostrar que los años no pasan por sus puños y venció por decisión unánime a Karina Fernández en Tijuana; además en noviembre pasado le ganó a Marisol Corona, también por contundencia y ahora su mirada apunta al cinto verde y oro que posee la chihuahuense mercado.

“Ha sido complicado. Me apasiona, me gusta y lo disfruto mucho. Se me metió en la cabeza retirarme como campeona y sé que lo puedo hacer. Quiero aprovechar este año. Trato de esperar para retirarme con público porque quiero estar con la gente que me vio crecer, en Tijuana u otra parte pero en México me gustaría retirarme con esa emoción”, expresó la Nava Mouett.

Para Mercado, el reto representa una oportunidad nunca soñada, pues gracias a la valentía de mujeres como Ana María ‘La Guerrera’ Torres, Mariana ‘La Barbie’ Juárez y la propia Nava, ella se inició en el encordado.

“Ellas me engancharon en el boxeo, por ellas estoy aquí. Solo queda que esta sea una pelea tan memorable como la de Ana Maria y Jackie; sería un gozo que sea una de esas peleas que marque la historia; estoy con gusto y disposición, acatando los compromisos marcados por el CMB, que me den mi alta médica de mi oído para regresar lo mejor posible”, agregó ‘Yerimi’.

Las dos últimas funciones de la chihuahuense, han resultado en condiciones médicas. En su último pleito, ante Alejandra ‘Rockera’ Guzmán, se rompió el tímpano y previamente frente a Irasema Rayas el 25 de septiembre del año pasado, padeció una fractura de nariz

“No importa si es en Tijuana o Chihuahua, solo que sea justa para ambas. Las dos tenemos 50 a 50 con sus cualidades y las mías; si se da esta pelea, será en el mejor momento para ambas”, consideró Mercado Duarte; sin embargo, la flamante retadora sí desea que esta velada sea en su ciudad natal: Tijuana, y desea además que sea con público, frente a quienes la han apoyado en 20 años de carrera.

Por: Katya López

