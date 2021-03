Los MEJORES MEMES de la derrota del Atalanta ante el Real Madrid

El Real Madrid no tuvo dificultad para vencer al Atalanta en la vuelta de los octavos de final de la Champions League con marcador 3-1 en el estadio Alfredo Di Stefano.

El cuadro merengue llegaba al encuentro con la ventaja de un gol debido al marcador obtenido en el partido de ida disputado en tierras italianas. Aunque el inicio del partido fue cansino, el cuadro local tuvo la posesión del balón con lo que logró generar peligro ante la portería rival.

A pesar de la insistencia, Real Madrid no pudo abrir el marcador en los primeros minutos. Lo que resaltó en la primera parte fueron las constantes fallas de Vinicius Jr., quien en un par de intervenciones erró el último toque. Al iniciar la parte complementaria, ya con el resultado favorable. La tónica fue la misma.

Vinicius Jr. se inventó una jugada de fantasía en la cual se quitó a tres defensores rivales, pero cuando estuvo frente al portero mandó su disparo por un costado de la línea de gol, haciendo un terrible oso. Esto no pasó desapercibido por los usuarios de redes sociales, quienes hicieron énfasis en estas pifias.

El defensa central Sergio Ramos amplió la ventaja merengue tras el cobro de una falta sancionada como penalty. Su celebración la realizó junto con el delantero Lucas Vázquez en una especie de baile muy curioso, pero muchos catalogaron como absurdo.

Aunque Atalanta acortó distancias, el cuadro local selló la victoria 3-1 en la recta final del partido. Con este resultado, Real Madrid obtuvo su pase a los cuartos de final del torneo de clubes más importante del mundo. Así mismo, es el único cuadro español que tiene asegurado el puesto en la siguiente ronda, a falta de lo que haga Atlético de Madrid en su visita a Chelsea este miércoles.

Algo que ya es una constante, no solo en el fútbol sino en cualquier evento relevante es la publicación de memes por parte de usuarios en redes sociales. Aunque no hubo ninguna sorpresa en el marcador, las burlas hacia equipos eliminados no se hicieron esperar, pues el cuadro blanco parte como favorito para llevarse la famosa 'orejona'.

Capturas de pantalla.

Estaban todos esperando la eliminación del Real Madrid.

Peroooo...pic.twitter.com/gIT2g6Qyo1 — Charly ?? (@CharlyCrack10) March 16, 2021

