Jorge Vergara y entrenador del Canelo entran al Salón de la Fama del Deporte en Jalisco

El Salón del Deporte en Jalisco recibió a sus nuevos inquilinos está noche en una íntima, importantes personajes del deporte develaron su estrella, un reconocimiento para figuras destacadas en alguna rama deportivas.

Tal es el caso de Jorge Vergara, ex dueño de Chivas, pues a pesar de un año de su partida sigue siendo inspiración por eso fue ingresado a Salón de la fama del deporte en Jalisco.

La estrella fue develada por su hijo Amaury quien expresó estar muy agradecido por toda la gente que recuerda las acciones y el legado de su padre en la comunidad deportiva del estado.

“Estoy muy agradecido con la gente que lo recuerda y que este día le estén haciendo un honor como este, a la familia, a nosotros, a mí, nos da un placer inmenso. A pesar de que es mi padre, lo admiro y lo quiero, creo que fue un personaje muy importante para la historia del deporte en Jalisco. Que se recuerde así es muy importante para las futuras generaciones. Un hombre que definitivamente era un apasionado del deporte y un amante del futbol”, manifestó.

Además de Vergara también ingresaron al Salón de la Fama Juan Josué Morales Acosta (Juez de Atletismo), Salvador Sánchez Sánchez (Charrería), Marlen Sánchez (Pentalón), Luis Alfonso García Álvarez (Beisbol), El Rayo de Jalisco Jr. (Lucha Libre), Salvador Ricardo Zermeño (Promotor de Charrería), Alejandro Minakata (Montañismo), Rita Muñoz (Arbitra de Futbol) y Eddy Reynoso, entrenador de Saúl “Canelo” Álvarez (Box)

“Su legado representa no solo un orgullo no solo para las y los jaliscienses si no representa una inspiración y motivación para las nuevas generaciones, su legado desde luego nos obliga a seguir la ruta para consolidar a Jalisco como una potencia deportiva en todos los ángulos”, compartió Fernando Ortega director del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE).

Ellos son los galardonados del Salón de la Fama, generación XXII. pic.twitter.com/jbdt8rn2ET — codejalisco (@codejalisco) March 13, 2021

