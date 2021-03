Norma Palafox ignora las críticas y demuestra su talento y pasión en Exalton USA ¡Sin miedo al éxito!

Después de abandonar momentáneamente las canchas de fútbol para volver a enfrentar el reto de Exaltón USA, la futbolista Norma Palafox, se ha hecho blanco de críticas por quienes le reprochan haber dejado de lado su carrera profesional en el fútbol para participar en el famoso reality.

Pese a ello la atractiva deportista no ha hecho caso de los ataques y sigue mostrándose concentrada en alcanzar su meta dentro del reality show; pese a estar dentro de esta producción la ex de Chivas se ha mantenido muy activa en sus redes sociales.

Si bien la reglas del programa impiden que ella pueda gestionar sus redes de manera personal, su equipo de trabajo ha mantenido constante la publicaciones de imágenes en sus redes como Instagram donde día a día se siguen los avances de la guapa futbolista dentro de este show.

Norma Palafox prefiere no hacer caso de críticas y concentrase en lo que mejor sabe hacer, demostrar su talento. FOTO: Instagram

“Sin miedo al éxito”

En este sentido recientemente se compartió una fotografía en la cuenta oficial de Instagram de Norma, en la que se muestra vistiendo el el uniforme rojo de Exatlón que resaltan su figura y atractivos, pero más allá de ello muestra una expresión de fuerza y poder.

Si bien la imagen a recibido gran cantidad de comentarios positivos alabando su belleza y talento, no faltaron los “trolls” que han criticado la participación de la mexicana y no por tener un mal desempeño, sino que le reprochan en haber seguido la ambición del dinero para participar en este programa que su verdadera pasión que es el futbol.

Por ello no ha faltado quien la califique de “fracasada” por supuestamente abandonar el fútbol para perseguir la fama y el dinero, si bien norma no se ha pronunciado al respecto, su última fotografía mandó un claro mensaje señalando que no importa “superar a los demás, sino a sí misma”.

