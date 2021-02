¡Todo listo para la pelea! CANELO Álvarez y Avni Yildirim superaron la BÁSCULA

Saúl Canelo Álvarez y Avni Yildirim se enfrentaron a una de las grandes pruebas previo a la pelea, ya que esta tarde en Miami, los dos boxeadores se presentaron ante la báscula para demostrar que estaban listos para la pelea del próximo 27 de febrero en el Hard Rock Stadium. Ambos boxeadores no tuvieron problemas para dar el peso.

Una de las grandes pruebas donde se demuestra el profesionalismo y la buena preparación previo a una pelea de boxeo es la bácula, ya que en caso de no dar el peso la pelea no se puede realizar. Pero este no un problema para Canelo y el turco, ya que ambos pasaron sin problemas la prueba del pesaje y ahora solo queda esperar la campanada inicial para ver a los gladiadores luchar por los cetros del Consejo Mundial de Boxeo y de la Asociación Mundial de Boxeo.

El peso Supermediano va de las 160 a las 168 libras, por lo que el mexicano y el turco pasaron sin problemas el pesaje de este viernes, donde ambos boxeadores aparecieron con 167.6 libras. Ahora toca el proceso de recuperación, donde ambos deberán buscar alcanzar el mejor peso en las próximas 24 horas para conseguir una libera "ventaja" sobre su rival antes de subir al ring.

El combate contra Avni está pactado a 12 rounds, por lo que los dos pugilistas deberán buscar terminar la pelea antes de que suene la campanada del último asalto y tengan poner los cinturones en decisión de los jueves. Se tiene que mencionar que para esta función las autoridades permitieron el acceso a aficionados a la casa de los Dolphins, por lo que 15 mil espectadores podrán disfrutar de uno de los mejores de la actualidad defender su campeonato ante Yildirim.

Canelo como agente libra

El mexicano rompió lazos con Golden Boy Promotions en noviembre 2020, esto por considerar que no estaban manejando bien su carrera con los últimos años. Desde entonces solo ha subido al ring en una ocasión, misma donde se llevó la victoria ante Callum Smith en diciembre 2020.

Ahora está ante la segunda pelea como agente libre, donde como marcan los cánones, el Saúl tiene que defender su título contra el primero en la lista de dicho peso, que a pesar de ser considerado un boxeador que no tiene el cartel para pelear contra el tapatío, las normas indican que debe pelear contra él previo a decidir contra quien arriesgar el cinturón.

la última pelea del otomano fue el 23 de febrero del 2019, por lo que al contar con dos años fuera de actividad puede costarle el encontrar el ritmo de pelea, además de enfrentarse a uno de los mejores boxeadores de la actualidad a nivel mundial, por lo que tendrá que ser muy inteligente y aprovechar que conoce el estilo de pelea de Álvarez para conseguir dar la sorpresa y quitarle el cetro del CMB.

dza