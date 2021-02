Marcos Madrid y Juan Luis Barrios: Apoyo a la distancia en el deporte

Para los olímpicos mexicanos Juan Luis Barrios (en atletismo) y Marcos Madrid (en tenis de mesa) la creatividad para impulsar sus deportes detonó en medio de las contingencias encausadas por la pandemia del COVID-19 y ambos ofrecen oportunidades para dar acompañamiento a quienes deseen incursionar o mejorar en estas disciplinas olímpicas.

Marcos Madrid, medallista panamericano en tenis de mesa, desarrolló un website y una aplicación digital con la que apoya a las nuevas generaciones, aficionados y entrenadores que quieren mejorar su rendimiento en este deporte olímpico, sin que la pandemia del COVID-19 sea un impedimento.

El jugador poblano, quien acumula mas de una década de jugar en la Liga Profesional de Tenis de Mesa de Francia, creó el servicio Pingprofy, único en la capacitación deportiva, que reúne a destacados tenismesistas del mundo para compartir su experiencia con los nuevos talentos.

"Poco a poco va creciendo y aquí tenemos entrenadores que pueden dar desde fundamentos para los que van empezando. Será muy educacional con webirars para árbitros o entrenadores que quieran mejorar su nivel, pero también si quieres conocer y platicar con un jugador que admiras, esta es la vía para contactarlo", expresó Madrid Mantilla desde Francia.

Anécdotas, técnicas, métodos de entrenamiento, son algunas de las ofertas de Pingprofy con destacados jugadores entre los que se encuentran: el mexicano, Campeón de la Liga Francesa, olímpico en Río 2016 y medallista continental, Marcos Madrid; el multimedallista continental Thiago Monteiro; el medallista mundial ‘Juanito’ He Zhi Wen; el 11 veces Campeón de España y 2 veces Campeón de la Copa del Rey, Carlos Machado; o el austríaco Werner Schalager, ex Campeón Mundial y ex No. 1 del mundo, quien ya impartió una conferencia para una ciudad de México.

El jugador del del Issy les Molineaux EP. agregó que si un club quiere contactarse con ellos, los busca por la aplicación, para que reserve una hora para ellos y pueda darles una conferencia, contarles su historia y sus inicios en el tenis de mesa, o tips de aprendizaje para todos.

"La meta es ayudar a quienes quieren aprender, pero también apoyar a jugadores y entrenadores que han visto muy reducidos sus ingresos y que puedan obtener una remuneración por compartir sus conocimientos y experiencia en el tiempo que le dediquen a estas reuniones”, señaló.

“En mi deporte no se gana como en el futbol y cualquier ingreso es muy bueno para todo”, consideró el poblano, seleccionado nacional, quien expandirá el servicio a más deportes.

Barrios “corre” contigo

Por su parte, el multimedallista mundial Juan Luis Barrios forma parte de una iniciativa del Nike Running Club (NRC), al prestar su voz para crear “carreras guiadas”.

“Originalmente salieron solo en inglés y después lanzaron la iniciativa de ponerlas en distintas regiones, eso hizo que Nike buscara personas que dieran voz a esas carreras. La intención es ayudar a que las personas que quieran puedan tener consejos, motivación y una secuencia de entrenamientos con características de los atletas Nike y que esto incremente potencialmente los beneficios de correr”, expresó Barrios Nieves quien realizó las grabaciones en la primavera del 2019 y vieron la luz durante la plena pandemia de COVID-19.

El NRC cuenta con entre siete y nueve audios en español y una línea en inglés y la meta, según el doble finalista olímpico, es grabar más en un futuro.

Muchos deportistas en el mundo han basado su desarrollo en el alto rendimiento en las nuevas tecnologías; sin embargo tanto Madrid como Barrios aprovechan estas plataformas para ayudar a los demás a mantenerse en mejora continua, a pesar del confinamiento.

