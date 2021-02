Super Bowl: dos jugadores de Kansas City en lista de Covid-19 a SEIS días del encuentro

Los jefes de Kansas City colocaron al receptor Demarcus Robinson y centro, Daniel Kilgore, en la lista de reserva por Covid-19 a tan solo seis días del Super Bowl, reportó Adam Schefter de ESPN, citando una fuente.

Cabe precisar que, a lo largo de la temporada, los Chiefs solamente tuvieron a ocho jugadores en la lista de reservas por Covid-19, y cuatro de ellos no faltaron a ningún partido. Los equipos dan cuenta de que el jugador en cuestión solo no sea portador del virus, sino también que no sea considerado de alto riesgo por haber estado en contacto con alguien más que haya arrojado positivo a la prueba. Este fue el caso de los jugadores mencionados.

Kilgore y Robinson podrían quedar fuera del evento si sus diagnósticos son positivos a lo largo de la semana restante. De acuerdo con la NFL y los protocolos que ha establecido, si algún jugador da positivo a la prueba ahora, no habrá tiempo suficiente para salir de la lista de reserva Covid-19 para participar en el Super Bowl LV.

Al respecto, la alcaldesa de Tampa, Jane Castor, estableció que se debe usar cubrebocas en la ciudad y alrededores del Raymond James Stadium, donde será el encuentro de fútbol americano.

SN