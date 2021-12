"Gracias a Dios": Julio César Chávez revela cuál es su estado de salud tras contagiarse de Covid-19

Este lunes 6 de diciembre se dio a conocer que Julio César Chávez venció al Covid-19, esto tras dar positivo a finales de noviembre.

Así lo reveló el mismo multicampeón a través de un clip subido a su perfil de Twitter.

En un video de aproximadamente 28 segundos el expugilista mexicano explica que ya superó la enfermedad y le manda un saludo a todos sus fanáticos, al igual que a sus detractores.

A todos mis amigos, a todo México, a los que me quieren y a los que no me quieren, gracias, el día de hoy ya salí negativo".