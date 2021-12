Atlas campeón: la dicha de don Francisco de haber visto los dos títulos rojinegros

Don Francisco Mercado rejuveneció. De entre los miles de aficionados que celebraron la segunda estrella del Atlas, en Jalisco, él es de los pocos privilegiados que puede presumir tener en su memoria las dos coronaciones rojinegras: 1951 y 2021.

El miércoles 9 de diciembre, El Heraldo de México publicó la historia del seguidor tapatío, de 84 años. Posteriormente, vivió una final cardiaca ante el León. Tenía más de dos décadas que no asistía al Monumental, y regresó para ver el tiro de Julio Furch, que cortó una sequía de 70 años.

“Hace mucho que no me sentía tan feliz, todavía me siento en una nube. Al ver la cancha recobré fuerzas, me siento como cuando jugaba de joven. El partido estuvo bueno y, cuando ganó mi equipo, mucho mejor”, externó.