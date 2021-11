Rogelio Treviño y los toros, un camino hacia la querencia

El matador Rogelio Treviño se fue a España a encontrar su camino en el toreo hace dos décadas. Y allá encontró otros objetivos, como una empresa, una familia y paz emocional.

Esta tarde encabeza un festival benéfico para los damnificados de las inundaciones de Tula, que se realiza a partir de las 16:00 horas, en la plaza Vicente Segura de Pachuca.

“Nunca me he retirado. Y cuando surge la invitación de torear el festival es porque sabían que me he estado preparando con la intención de torear cualquier cosa que pudiera surgir y lo hice encantado por ser una causa benéfica”, dijo Treviño.

Además de Rogelio, el cartel lo completan la rejoneadora Stefanía Uribe, los Forcados Amadores de México. Y a pie, Arturo Macías, Fermín Rivera, José Mauricio y Antonio Lomelín ante bureles de distintas ganaderías. Él lidiará un ejemplar de Julián Hamdan.

“Torear con pedazos de toreros, que están en figura es una gran ilusión. Siempre me ha gustado la profundidad, torear despacio y puro”, finalizó el capitalino, quien mantiene la ilusión de pisar la Plaza México vestido de luces otra vez.

LABORES DE TIENTA

Se preparó en las ganaderías de Arroyo Zarco, Santoyo y Gómez Valle para estar listo hoy en el festival taurino.

1994 Año en el que tomó la alternativa.

HOY EN LA MÉXICO

La monumental abre sus puertas (16:30 horas) para dar la primera novillada de tres que están programadas.

Actúan Miguel Aguilar, Eduardo Neyra y el debut de Alejandro Adame, ante bureles de San Diego de los Padres.

FOTOS CORTESÍA

MAAZ