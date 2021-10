Marcelo Leaño dice estar ORGULLOSO de las Chivas de Guadalajara, pese a su derrota ante Atlas

El director técnico de Chivas, Marcelo Michel Leaño, reconoció la labor de sus jugadores en el clásico tapatío a pesar de la derrota 0-1 ante Atlas en el encuentro de la Jornada 12.

El estratega no quiso ahondar en el tema de las expulsiones de sus jugadores Hiram Mier y Christian Calderón y aseguró que este equipo tiene un buen futuro y trabajarán para ser competitivos.

“(Los jugadores) me han hecho sentir orgullosos, no puedo reprocharles nada. Todos ellos están comprometidos con el equipo. Hay que mejorar quizá un poco en el tema de la inteligencia emocional para poder rendir mejor. No tenemos que levantar a nadie, porque no hay necesidad. Y creo que las cosas van a mejorar y vamos a trabajar en ello”, afirmó.