Celebran con MEMES el TERCER lugar de Checo Pérez en el GP de Estados Unidos

El piloto de Red Bull, Sergio Pérez, ocupó el tercer sitio del podio en el Gran Premio de Estados Unidos. Mientras que el primer lugar del podio Max Verstappen y el segundo lugar lo ocupó Lewis Hamilton, de Mercedes.

Cabe señalar que la diferencia entre el segundo lugar, Hamilton, y Sergio, que concluyó en la tercera posición fue de 42 segundos.

El mexicano sumó su podio número 14 en su carrera en la Fórmula Uno. El resultado de este domingo le permite a Pérez llegar hasta las 150 unidades en el Campeonato de Pilotos, por lo que ocupa la cuarta posición y la diferencia con Valtteri Bottas (Mercedes), quien ocupa el tercer peldaño es de 35 puntos.

"¡Uff, buen trabajo chicos, no tienen idea lo duro que fue para mí, no tuve agua en toda la carrera!", dijo el mexicano después de que cruzara la meta.

En el Circuito de las Américas, Pérez contó con el apoyo de los fanáticos mexicanos que se dieron cita, mientas que en redes sociales también se celebró lo hecho en pista por el originario de Guadalajara, Jalisco. Cabe señalar que ya son cuatro podios los que acumula en la presente temporada: Gran Premio de Azerbaiyán, Gran Premio de Francia, Gran Premio de Turquía y Estados Unidos.

Algunos usuarios hicieron énfasis en como estaría Checo Pérez cuando bajara del monoplaza, porque al inicio de la carrera reportó que no sistema para tomar agua no funcionaba. El mexicano agradeció el apoyo de los fanáticos durante la carrera, "no me di por vencido por ustedes".

De acuerdo con información de los organizadores del Gran Premio de Estados Unidos, se dieron cita durante 3 días un total de 400,000 personas.

La siguiente parada en el calendario de la principal categoría de automovilismo es el Gran Premio de México que se celebrará del 5 al 7 de noviembre. La carrera dará inicio a las 13:00 horas.

