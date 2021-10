Debemos recuperar la memoria y retomar nuestras cosas positivas: Juan Reynoso en Cruz Azul

El director técnico de Cruz Azul, Juan Reynoso, reconoció que el equipo no ha obtenido buenos resultados como local, luego del empate 1-1 ante Tigres, pero consideró que han mejorado con respecto al arranque del torneo.

“Cierto, no nos ha ido bien, pero creo que los rivales nos respetan más. Nos plantean los partidos sin importar quienes sean. Hay que tener más variantes y corregir errores. El gol de Gignac parte de una falta. Los primeros 25 minutos de nosotros fueron buenos. Pero no la estamos metiendo y nos complican los partidos”, indicó.

Reiteró que en el plantel hay autocrítica y buscan recuperar la memoria de las fortalezas que los llevaron al título el torneo pasado. “Tenemos cinco partidos más, y estaremos casi todos juntos. Vamos a trabajar en Guadalajara y espero que se nos den mejores resultados”

Reynoso no quiso opinar sobre su posible incorporación a la selección peruana: “Me sorprende la pregunta, soy muy respetuoso. No me parece correcto comentar esas cosas cuando hay un técnico, es delicado. Estoy a gusto en Cruz Azul y mi futuro inmediato lo veo en el club, no viene al caso”.

Por la parte de Tigres, Miguel Herrera se mostró satisfecho por el desempeño de sus jugadores y también por el resultado, ya que afirmó, les da la posibilidad de seguir peleando por la parte alta de la tabla.

“No pudimos concretar, pero estamos tranquilos. Pudimos maniatar al rival. Creo que hicimos las cosas bien, generamos oportunidades. Lo único que nos hace falta es ganar y convencer, sobre todo en casa. Estamos trabajando y lo veo bien al equipo. Su gol de ellos fue en una jugada desafortunada, pero empatamos de inmediato y eso fue clave”, afirmó.

Sobre los 150 goles de André-Pierre Gignac, recalcó que su regreso en sí fue un aliciente para el equipo: “Lo queremos ver bien, en su mejor nivel. Hoy otra vez tuvo que salir porque terminó tocado. Afortunadamente, la banca está más fuerte y sólida. Vamos mejorando y esperamos seguir en ese proceso”.

DRV