Conoce a la BELLA jugadora de Tigres que fue reconocida por la FIFA: FOTOS

Tras haber concluido un 2020 de manera espectacular, la ariete de Tigres Femenil, Katty Martínez, ya espera dar lo mejor de sí en este nuevo año en el cual sueña en poder convertirse en un ejemplo a seguir dentro del país.

Cabe mencionar que la FIFA destacó a la goleadora felina, quien fue parte fundamental en la conquista del título femenil en diciembre pasado, al liderar la tabla de goleo individual.

La delantera felina a través de una entrevista para la FIFA, confesó que aspira a poder representar a México de la mejor forma y trabajará para ello, encantándole la idea de ser parte de las pioneras en el balompié azteca femenino.

Foto: Archivo/ Instagram @kattyabad

"Otro sueño mío es convertirme en un modelo a seguir para mi país, me encantaría poder representarlo de la mejor manera posible. Eso es a lo que aspiro. Soy una gran creyente del proceso y me encanta ser pionera del fútbol femenino mexicano".

"Me gusta el equipo y lo estoy disfrutando. Así que no voy a pensar más en eso. Todavía tengo que desarrollarme mucho e irme al extranjero, me permitirá aportar más a la Selección y seguir progresando", señaló en entrevista para el portal de la FIFA.

Cuando me ficharon y me dijeron quién iba a jugar, fue una decisión muy fácil, cuando pensé en actuar junto a futbolistas de tanta calidad y experiencia. Ese enfoque serio desde el principio fue lo que los hizo diferentes de todos los demás equipos", comentó al máximo organismo del fútbol mundial.

Asimismo, resaltó cuáles han sido sus ejemplos a seguir en su corta carrera, tanto dentro como fuera de las canchas: ''Maribel (Domínguez) es mi jugadora favorita, me encanta su mentalidad y su cerebro futbolístico.

La forma en que transmite su mensaje y te hace entenderlo es fantástica. Mónica Vergara es otra figura a la que admiro mucho, por todo lo que ha estado haciendo por el fútbol mexicano”, agregó.

La 'Killer' auriazul culminó siendo la máxima romperedes del Guardianes 2020 con 18 anotaciones (récord en la Liga), además de haber levantado el título con las felinas en dicho certamen, esperando que para este 2021 sea igual o mejor en el aspecto individual.