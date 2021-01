CR7 defiende al boxeador mexicano Andy Ruiz, “el cuerpo no importa”, señala

Surgido prácticamente de la nada para derrotar al campeón de los pesos pesados Antony Joshua en 2019, el boxeador mexicoestadounidense, Andy Ruiz, ha sido blanco de críticas y burlas desde su exitoso triunfo debido a sus aspecto físico y sobrepeso.

Pese a estas críticas, diferentes figuras del deporte internacional como el futbolista, Cristiano Ronaldo, han salido en defensa del boxeador, al menos eso se ha mostrado en el documental Parallel World transmitido por la cadena DAZN.

En dicho material audiovisual, el astro portugués y estrella de la Juventus de Italia, defendió al boxeador de ascendencia mexicana dejando claro que más allá del físico lo que realmente importa es la preparación que tengan los deportistas de alto rendimiento como Ruiz.

Más críticas que elogios tras su triunfo en 2019

A pesar de haber protagonizado una de las hazañas más épicas del boxeo mundial, al surgir prácticamente como un desconocido y vencer contundentemente al campeón de los pesos pesados; los señalamientos sobre el sobrepeso de Andy Ruiz fueron incluso más que los elogios por su victoria ante Antony Joshua.

Una situación que no pasó desapercibida por el portugués Cristiano Ronaldo y el boxeador Gennady Golovkin quienes como parte del documental “Parallel Wolds”, se reunieron para una charla en la que CR7 aplaudió lo hecho por Andy Ruiz.

En dicho documental se puede ver al famoso futbolista ex del Real Madrid, señalar que “Joshua es uno de los mejores, pero Ruiz es bueno. Eso es lo que platicaba con mis amigos. Ellos se burlaban y me decían que mirara el cuerpo gordo de Ruiz. Pero yo les decía: escuchen, el cuerpo no importa; lo que importa es la preparación”.

Palabras que valieron para que Golovkin, coincidiera y calificara a Ruiz como uno de los mejores boxeadores del mundo, además añadió que la preparación es sumamente importante “lo que tengas realmente en la cabeza, tu mentalidad”.