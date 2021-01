La golfista profesional mexicana Gaby López finaliza dentro del Top 15

La golfista mexicana Gaby López finalizó este domingo en el casillero No. 11 del torneo en el que no pudo defender el título del Diamond Resorts Tournament of Champions, evento oficial en la LPGA, en Lake Buena Vista, Florida, EU.

López firmó una cuarta tarjeta con 69 golpes, para un global de 273 golpes (-11).

La mexicana, dos veces campeona de torneos en el circuito femenil de la LPGA, recorrió este domingo el campo Four Seasons Golf & Sports Club Orlando, par 71, de 6 mil 645 yardas, con un total de cuatro birdies en los hoyos 5, 10, 16 y 17, por un par de bogeys en 4 y 18.

El undécimo sitio representó para la mexicana un premio de 28 mil 887 dólares, poco más de 600 mil pesos.

El título del Diamond Resorts Tournament of Champions fue para la estadounidense Jessica Korda, quien luego de una cuarta ronda con 66 golpes y de un déficit de dos strokes al comenzar a jugar la última jornada ante su compatriota Danielle Kang (68).

Tanto Danielle Kang como Jessica acumularon 260 golpes (-24).

Noticias Relacionadas Golfista Gaby López tiene un arranque sólido en defensa de título

Korda logró la victoria en el primer hoyo del desempate, gracias a un putt para birdie de 30 pies. Mientras que Kang falló el suyo de 18 pies.

Korda, de 27 años, logró su sexta victoria en el circuito femenil de la LPGA; la primera después de tres años. Este nuevo título lo encaminó desde el sábado cuando logró un score de 60 golpes –nueve birdies y un águila–, el quinto que se consuma en la historia en dicho circuito de golf femenil, el más importante del mundo.

Jessica, actual 23 del mundo, logró un cheque de 180 mil dólares, del total de la bolsa de 1.2 billetes verdes.

El LPGA Tour reanuda actividades dentro de poco más de un mes con el torneo Gainbridge LPGA, a celebrarse del 25 al 28 de febrero, en Orlando, Florida, EU. La bolsa a repartir será de dos millones de dólares, y la sueca Madelene Sagstrom defenderá el título.

Por: Héctor Juárez