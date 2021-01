Alabama y Ohio State disputarán la Final del Colegial de la NCAA

El No. 3 Ohio State vence al No. 2 Clemson 49-28 en Sugar Bowl para preparar el juego del campeonato nacional contra el No. 1 Alabama.

Justin Fields lanzó seis pases de touchdown para eclipsar a Trevor Lawrence y el No. 3 Ohio State vengó la dolorosa derrota de la temporada pasada en los playoffs de fútbol americano universitario ante Clemson con una victoria por 49-28 en la semifinal del Sugar Bowl el viernes por la noche.

Los Buckeyes (7-0) se dirigen al juego por el título de la CFP por primera vez desde el desempate inaugural para enfrentar al No. 1 Alabama el 11 de enero en el Hard Rock Stadium en el sur de Florida. Ohio State venció a Crimson Tide en las semifinales camino al campeonato nacional de 2014.

En un enfrentamiento de mariscales de campo prodigio de Georgia, Fields podría haberles dado a los Jacksonville Jaguars algo en qué pensar qué hacer con esa primera selección en el draft de la NFL. Lawrence es el presunto No. 1, pero Fields lo superó esta noche, con 22 de 28 para 385 yardas. Estableció un récord de Sugar Bowl en pases de TD y lo hizo jugando más de la mitad del partido después de recibir un disparo brutal al costado que lo obligó a perderse una jugada y pasar tiempo en la carpa médica.

Lawrence completó 33 de 48 para 400 yardas y tres touchdowns totales en lo que se espera sea el último juego universitario de los juveniles. Su último pase fue interceptado, pero Clemson (10-2) se fue de 34-2 en sus aperturas y ganó un título nacional cuando era un novato.

El tercer encuentro entre Clemson y Ohio State en los playoffs, y el cuarto enfrentamiento de tazón desde la temporada 2013, fue un juego al que los Buckeyes habían apuntado desde la derrota por 29-23 ante los Tigres en el Fiesta Bowl el año pasado. Ese puntaje estuvo en todas partes que los Buckeyes entregaron en el Woody Hayes Athletic Center en Columbus este año.

Una oportunidad de venganza casi se descarriló cuando los Diez Grandes cancelaron el fútbol de otoño en agosto debido a la pandemia. Una temporada abreviada de Big Ten causó más dolores de cabeza, con los Buckeyes cancelados tres juegos debido a problemas de COVID-19, incluido su propio brote. Al comité de playoffs todavía le gustaba Ohio State lo suficiente como para poner a los Buckeyes entre los cuatro finalistas, a pesar de las muchas quejas de varias partes del país, incluido Clemson.

DeVonta Smith atrapó tres de los cuatro pases de touchdown de Mac Jones, finalista del Trofeo Heisman, Najee Harris corrió para 125 yardas con un destacado de alto obstáculo y Alabama venció a Notre Dame en el juego del Rose Bowl reubicado para alcanzar su quinto Juego por el título de CFP.

Si bien la ubicación de este Rose Bowl era realmente poco tradicional, Crimson Tide (12-0, No. 1 CFP) que juega por el título nacional es algo común en siete temporadas del CFP.

Notre Dame (10-2, No. 4 CFP), en los cuartos de final de fútbol por segunda vez, ha perdido siete juegos consecutivos de los Seis de Año Nuevo desde 2000.

Alabama lideró 14-0 después de anotar las dos primeras veces que tuvo el balón, incluida una serie de 97 yardas en la que Harris saltó sobre el esquinero de 6 pies Nick McCloud justo después de cruzar la línea de golpeo, aterrizó con ambos pies y luego corrió durante un tiempo. Ganancia de 53 yardas antes de salir corriendo de los límites. Jones lanzó un pase de touchdown de 12 yardas al ala cerrada Jahleel Billingsley en la siguiente jugada.

Ese touchdown se produjo entre series cuando Smith, quien tiene 16 recepciones de touchdown en sus últimos siete juegos, convirtió pases cortos en anotaciones de 26 y 34 yardas. Smith terminó con siete recepciones para 130 yardas, agregó un ingenioso golpe de 7 yardas en la esquina frontal de la zona de anotación justo en el pilón en el medio del tercer cuarto. Jones completó 25 de 30 pases para 297 yardas.

Los funcionarios de la CFP trasladaron el Rose Bowl unas 1,400 millas debido a las restricciones de COVID-19 en California que habrían impedido que la familia, o cualquier fanático, asistiera al juego en su hogar normal en Pasadena. Había una capacidad limitada de 18,373 espectadores en el AT&T Stadium, el hogar de los Dallas Cowboys.

Fue otro golpe de final para los Fighting Irish ganando los 10 juegos de la temporada regular, incluida una victoria en casa sobre Clemson. Pero Notre Dame luego perdió 34-10 en el juego por el título de la ACC ante los Tigres.

Por AP.