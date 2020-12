Abraham Ancer motivado tras triunfo de Carlos Ortiz

El golfista profesional mexicano Abraham Ancer dijo sentirse contento por el triunfo que obtuvo hace poco más de un mes su compatriota Carlos Ortiz durante el torneo celebrado en Houston, lo cual permitió que se rompiera más de 42 años sin que un jugador de nuestro país lograra una victoria en el mejor circuito profesional del mundo, el PGA Tour.

“Ver a Carlos ganar en Houston fue enorme, eso me emocionó. Esa fue la semana previa al torneo de The Masters. Lo estaba viendo en el locker room y estaba muy emocionado. Me puse muy nervioso al verlo, y motivado. En realidad, después de eso, me puse a practicar hasta que oscureció; estaba tan emocionado en tener una buena participación en el Masters”, dijo Ancer, durante la videoconferencia celebrada este miércoles, debido a que por la pandemia mundial, las entrevistas son vía digital.