¡Por irresponsable! Corren a portero por organizar fiesta clandestina

El club belga Ostende anunció la rescisión con "efecto inmediato" del contrato de su guardameta camerunés Fabrice Ondoa, al que reprocha haber organizado fiestas en su domicilio, contraviniendo las restricciones ligadas a la pandemia del coronavirus.

El internacional camerunés, que cumplirá 25 años dentro de ocho días, ha jugado 41 partidos internacionales, y se defendió vivamente en su página Facebook, en francés y en inglés. Juzgó "escandaloso" haber sido prevenido de la medida por "un correo de abogado", sin haber sido escuchado por la directiva del club.

"No he organizado nada y no era con toda seguridad una +lockdown party+" (expresión utilizada para designar una fiesta clandestina), afirmó el jugador nacido en Yaundé, vencedor de la Copa de África en 2017 con los Leones Indomables.

El KV Ostende, noveno del campeonato belga de fútbol tras 17 partidos esta temporada, denunció el martes en su sitio internet el "comportamiento egoísta e irresponsable" de Fabrice Ondoa, explicando desplegar muchos esfuerzos para que su plantilla escape a toda contaminación, lo que es el caso por el momento.

Según el club, fue en la noche del sábado al domingo cuando la policía de Ostende fue llamada por ruidos nocturnos por vecinos de Ondoa, en una gran arteria del centro de la ciudad de estación balnearia.

Una decena de personas se encontraban en su apartamento, "saltándose las reglas anti-coronavirus" y algunos "fiesteros" atacaron "verbalmente" a los policías, asegura el KV Ostende.

"Vista la gravedad de los hechos, nos vemos obligados a iniciar un proceso de despedida contra Fabrice Ondoa", señala el presidente ejecutivo del club, Gauthier Ganaye.

KV Oostende heeft het contract van Fabrice Ondoa met onmiddellijke ingang beëindigd omwille van het organiseren ván én aanwezig zijn óp een lockdownparty.

uD83DuDC49 https://t.co/NDbh68FUzF pic.twitter.com/U3uqKzEqJY — KV Oostende (@kvoostende) December 15, 2020

Comprado al club español Sevilla en la pretemporada de 2018, Ondoa estaba en su tercer año de contrato con Ostende, pero no había jugado ningún partido esta temporada, siendo el titular Guillaume Hubert.

Por: AFP