Necaxa vence a domicilio a los Tuzos del Pachuca de cara al REPECHAJE

Los Tuzos del Pachuca no fueron capaces de imponer su jerarquía en la Bella Airosa, por lo que cayó por la mínima ante los Rayos del Necaxa en el marco de la Jornada 17 del Torneo Guardianes 2020 de la Liga MX.

El conjunto hidalguense y los hidrocálidos dividieron los puntos en la mayor parte del juego, pero los de Aguascalientes consiguieron el triunfo en el tiempo de reposición con un gol de tiro libre que convirtió David Cabrera al minuto 91'

uD83DuDCF9#NoTeLoPierdas

uD83DuDD5E90+1': ¡G???L! David Cabrera cobra el tiro libre por abajo de la barrera y le da la ventaja a los 'Rayos' en los últimos minutos del partido.



Pachuca 0-1 Necaxa#Guard1anes2020 ? #LigaBBVAMX pic.twitter.com/LUsN8s57Zb — #LigaBBVAMX #Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) November 8, 2020

Ambos equipos se colocan en la zona de clasificación por lo que este encuentro solo sirvió para medir fuerzas previo a la fase de repechaje, por lo que la mayor parte del encuentro los jugadores buscaron conservar sus posiciones.

Sin embargo los dirigidos por el Profe Cruz no bajaron los brazos y de último minuto consiguieron el anhelado triunfo. Cabe mencionar que el cuadro del Pachuca no estaba en su mejor momento, pues el timonel Paulo Pezzolano tuvo dificultades para conformar su once titular al presentar un importante brote de contagios por Covid-19 en el club.

En tanto los necaxistas buscaron sumar de tres puntos, lo que los posicionará en un mejor puesto dentro de la Clasificación general, localizándolos momentáneamente en el noveno escalón al sumar 24 puntos.

Por su parte, los Tuzos se colocan en la octava posición con 25 tantos, lo que les da la posibilidad de manera momentánea de recibir el partido de repechaje en su estadio, aunque antes deberá superar el problema de las bajas por coronavirus de su equipo de cara a los Cuartos de Final.