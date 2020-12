Moisés Muñoz recuerda el día que Cruz Azul perdió la FINAL de la Liga MX

Han pasado 23 años de aquel título de la Máquina del Cruz Azul que alcanzó en el Invierno de 1997 ante el León en el Camp Nou, una final que consiguió llevarse y que en esta ocasión se repetirá en el partido de semifinales de la Liga MX.

Situación que hace soñar a toda la afición celeste y en especial a su entrenador que asegura que su club tiene todo para alzarse con el triunfo y terminar con la sequía de campeonatos.

Cabe señalar que Robert Dante Siboldi ya logró ser campeón con Santos en el Clausura 2018 y precisamente lo hizo en una Liguilla en la que eliminó a Tigres en Cuartos de Final y ahora llega en un buen momento con la Máquina.

Curiosamente, en ese torneo del 2018, Siboldi con los de la Comarca logró la misma cantidad de puntos que actualmente obtuvo con Cruz Azul, 29; también fue cuarto lugar en ambos torneos con los mismos 9 triunfos, 2 empates y 6 derrotas, y en los dos torneos echó a los Rayados del Monterrey, para luego medirse al segundo lugar que fue América.

Pero no todo es miel sobre hojuelas pues si nos remontamos al pasado hay una derrota que sin duda marco a muchos de los jugadores celestes, asimismo a su afición que como se va acercando el día llegan las sombras del día que perdieron el título ante las Águilas del América.

En una entrevista, el exportero que anotó el gol que sentenció el encuentro, Moisés Muñoz, declaró que fue uno de los momentos que más recuerda en su carrera y que fue algo que lo sorprendió mucho, pues en el momento del remate jamás imaginó que lograría anotar ese gol.

El exjugador azulcrema recordó que ya había intentado esta hazaña en otros partidos, incluso cuando inició su carrera, pero jamás se imaginó que lo conseguiría en uno de los partidos más importantes para el club.

"Ya lo había practicado en otros partidos, pero me acuerdo que en ese partido no estaba seguro de hacerlo de esa manera, por lo que corrí a la portería contraría y busque rematar, me sorprendí mucho, pues el estruendo fue asombroso, escuchar a tantos americanistas gritas ese gol, fue uno de los momentos más asombrosos y sentir como se cimbró el Azteca no tiene comparación", declaró Muñoz.

Aquí la entrevista completa: