Analiza CMB guantes de pelea Barby vs Cobrita

Ante la controversia que despertó el duelo entre Mariana La Barby Juárez y Yulihan La Cobrita Luna, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), anunció que analizan los guantes de la retadora, que triunfó el pasado fin de semana y le arrebató el título verde y oro de la división gallo.

“Yo estaba de forma remota, no estuve presente en la pelea, pero recibimos el reporte de la Comisión de Boxeo local, además pedimos que los guantes y vendaje de la pelea se enviaran a la Ciudad de México porque existe una queja. Los comentaristas se exaltaron demasiado y no seremos irresponsables, daremos un dictamen al terminar este proceso”, expresó Sulaimán Saldívar.

La Barby y La Cobrita protagonizaron la velada en Cancún, Quintana Roo, que fue la primera en que se permitió el acceso de un reducido número de aficionados, desde que iniciaron las contingencias por la pandemia del coronavirus. En esta función, la capitalina perdió su cetro por decisión unánime y, aun sobre el ring, tan pronto levantaron la mano de la duranguense Luna, Mariana pidió que revisaran los guantes de su rival, al acusarla de poner elementos ilegales en ellos.

“Tal vez reaccioné de una mala manera, pero soy un ser humano imperfecto y que a lo mejor en el calentamiento de la pelea con lo que viví arriba, con lo que sentía, quizá reaccioné mal, pero yo sentí algo que nunca había sentido; puse en riesgo mi vida, nadie lo sentía más que yo.

“Voy a darle el beneficio de la duda a Yulihan, la felicito porque ella supo entrar y yo no. Pero saben que no soy cobarde, me gustan los trancazos, desempeñarme hasta el último, morirme en la raya, pero aquí era como si me regresaran directamente, sentí golpes que nunca había sentido”, comentó Juárez, quien en el primer round tuvo una fractura de nariz, y así combatió los siguientes nueve episodios.

La capitalina aseguró que una situación similar la vivió en 2013, con la japonesa Riyo Togo, que la noqueó en el primer episodio, y fue hasta la revancha cuando pudo recuperar su cetro mosca; sin embargo, en esta ocasión, le dijo a La Cobrita que buscará un segundo encuentro “y si me vuelve a dejar igual, le doy gracias al boxeo y me voy”, garantizó.

Por su parte, Luna (quien antes había ganado un título de la FIB que perdió por tomar un periodo de maternidad) garantizó que ella no alteró ninguno de los implementos que utilizó para la pelea.

“No somos capaces de hacer algo así. Tengo la conciencia tranquila de lo que hago, doy lo máximo siempre a base de puro trabajo, no hay necesidad de hacer nada en contra, (Mariana) no es la primera rival que termina golpeada de fea manera, eso ya me ha sucedido antes e incluso en Los Ángeles, con comisiones de buena calidad, sabemos que no está permitido arremangar el guante

"Mi papá, que es mi entrenador, lo sabe, quien nos firmó el guante del CMB lo autorizó y no creo que diga que la va a pasar si veía algo malo, nos habría llamado la atención; eso es lógico”, externó la peleadora, quien aseguró que le daría la revancha a Juárez.

Por: Katya López