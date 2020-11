Antonio "Pollo" Briseño rompe en LLANTO durante entrevista al recordar TRISTE momento: VIDEO

El defensa mexicano, Antonio "Pollo" Briseño concedió una entrevista en la que habló sobre las posibilidad de que las Chivas de Guadalajara levanten el trofeo en el presente Torneo Guardianes 2020 de la Liga MX.

Como sabes, el equipo dirigido por Víctor Manuel Vucetich entró al repechaje en busca de un boleto por la Liguilla del futbol mexicano; el Rebaño Sagrado se medirá al Necaxa en el estadio Akron,

El jugador surgido en el Atlas de Guadalajara aseguró que ve posibilidad de que el conjunto tapatío sea campeón y alcance al América como los equipos más ganadores del futbol mexicano.

Recuerda momento triste...

Al ser cuestionado sobre su ausencia en los Juegos Olímpicos Río 2016, Antonio "Pollo" Briseño rompió en llanto y confesó que se veía compitiendo en la justa internacional.

Entre lágrimas, el defensor mexicano detalló que fue un duro golpe y rompió en llanto mientras se encontraba en un hotel.

“Empecé a llorar, luego me lo topé al Director Técnico y le pregunté por qué me había dejado fuera. Yo fui campeón del mundo contigo (Raúl "Potro" Gutiérrez). Es un sueño frustrado no jugar los Olímpicos”, apunto.