Abraham Ancer, es su turno en el Masters de Augusta

Luego de que el tijuanense Víctor Regalado fuera el último en jugar el Masters de Augusta –finalizó igualado en el sitio 31 en 1979–, tuvieron que pasar más de cuatro décadas para que un golfista profesional de nuestro país volviera a pisar el campo del Augusta National, con el tamaulipeco Abraham Ancer.

El afincado en Reynosa calificó a la edición 84 de este Major –uno de los cuatro pertenecientes al Grand Slam– por ranking, al ser el 21 del mundo, que lo sitúan como el mejor representante nacional y de toda Latinoamérica.

Esta es la primera vez que el Masters de Augusta no se juega en abril, ya que por la pandemia mundial por el COVID-19 se cambió de abril a esta semana, el cual se llevará a cabo sin aficionados.

De hecho esta semana estaba prevista la realización de la edición 14 del Mayakoba Golf Classic, torneo pionero del PGA Tour en México, pero los organizadores aceptaron moverlo del 3 al 6 de diciembre, en la Riviera Maya, para que el Masters pudiera celebrarse sin ninguna interrupción desde la Segunda Guerra Mundial en 1945.

Víctor Regalado, jugador que estuvo entre 1973 a 1987 en el PGA Tour, jugó sólo en dos ocasiones el Masters de Augusta. Debutó, tras igualar en el sitio 30 en 1975, luego de rondas de 76-72-72-72, para un global de 292 (+4), y que le representó un premio por mil 950 dólares. Ese año, el título fue para Jack Nicklaus (EU).

El tijuanense regresó a este mismo escenario cuatro años después para finalizar empatado en el casillero 31, tras scores de 71-74-75-72, y totalizar 292 (+4), y un premio por mil 975 billetes verdes. El Saco Verde lo ganó Fuzzy Zoeller (EU).

Hay que recordar que el tapatío Álvaro Ortiz –hermano menor de Carlos, quien el pasado domingo se coronó en un evento del PGA Tour, en Houston, jugó el Masters del año pasado, pero lo hizo con estatus como amateur (igualó en el sitio 36), tras ganar el clasificatorio regional del LAAC, en República Dominicana.

Ancer debuta en este magno evento del golf mundial a partir de las 10:27 horas, –junto al tres veces portador del Saco Verde en 2004, 2006 y 2010 Phil Mickelson (EU) y del austriaco Bernd Wiesberger, por el tee del hoyo 1.

“El golf mexicano va sensacional. Es innegable que el crecimiento ha sido grandioso. Esto es un acontecimiento más en las buenas cosas que han pasado en los últimos 20 años, ya no es una casualidad. El triunfo de Carlos a Abraham le va a servir mucho para esta semana que va a jugar el Masters”, dijo Rafael Alarcón, excoach de Lorena Ochoa, quien ganó 27 títulos en la LPGA.



DEFENSA DEL TÍTULO

Por otro lado, el campeón defensor del Masters es el ex número uno del mundo, el estadounidense Tiger Woods, quien el año pasado logró el Major 15 de su carrera, y busca su sexto Saco Verde (1997, 2001, 2002, 2005 y 2019), en cuatro décadas distintas.

ES EL CUARTO

Abraham Ancer se une a Víctor Regalado (1975 y 1979), y los amateurs Juan Antonio Estrada (1962-1964) y Álvaro Ortiz (2019) en jugar este torneo.

SIN ROTACIÓN

El Masters de Augusta es el único de los cuatro Majors que su sede no cambia. Es decir, que los campos del US Open, The Open y el PGA Championship se modifican año tras año.

22 países representados.

92 jugadores en el field del Masters 2020 .

. 86 profesionales lo jugarán (6 amateurs).

Ronda 1

Masters

Augusta National Golf Club

Par 72 de 7,475 yardas

ESPN 12:00 hrs.

Salidas de notables

Ronda 1

Tee del 1

10:27 am P. Mickelson (EU) /A. Ancer (MEX) /B. Wiesberger (AUT)

10:38 am A. Scott (AUS) / C. Morikawa (EU) / T. Hatton (Ing)

11:00 am D. Johnson (EU) / P. Cantlay (EU) / R. McIlroy (NIr)

Tee del 10

6:33 am J. Rahm (ESP) / B. DeChambeau (EU) / L. Oosthuizen (RSA)

6:55 am T. Woods (EU) / S. Lowry (IRL) / A. Ogletree (EU)*

*Amateur

Tiempo del centro de México.

Así le han ido a los mexicanos en el Masters

Nombre Año Pos.

Juan Antonio Estrada 1962 48

*Juan Antonio Estrada 1963 S/C

*Juan Antonio Estrada 1964 S/C

Víctor Regalado 1975 30

Víctor Regalado 1979 31

Álvaro Ortiz 2019 36







Por Héctor Juárez Cedillo