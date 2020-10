López Obrador pide una oportunidad en Astros para José Urquidy

José Urquidy fue confirmado por su mánager para ser el abridor de los Astros de Houston, en el juego de este miércoles frente a Atléticos de Oakland. Esto coincidió con que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que le dieran oportunidad al sinaloense.

“Voy Astros de Houston, ya se no les va a gustar, van a decir ‘que hace dos años fueron campeones porque hicieron trampa’, yo también estoy en contra de eso, no hay que robar señas, no hay que hacer fraude en nada; pero ya fueron bastante castigados por la gente por la afición y merecen una oportunidad." Comentó el portador del poder ejecutivo a sabiendas de que las segundas oportunidades existen.

A favor del mexicano

"La verdad tienen a un pitcher de Mazatlán, Sinaloa, Urquidy; que me visitó en Palacio Nacional y le deseó que le vaya muy bien y que ahora si le den a él la pelota, porque hay ahí un caballo al que siempre le daban la pelota para abrir y no tomaban en cuenta a nuestro paisano que tiene con que” fueron las declaraciones del Presidente de México en un video que compartió en sus redes sociales.

El mandatario mexicano se ve entusiasmado practicando beisbol en un campo abierto. Viste un pants negro, una sudadera verde y una gorra. Trae en las manos un bat de madera y antes de empezar a dirigir la palabra, se ve lanza la bola tan lejos, como para hacer cualquier carrera de Home Run.

La coincidencia se dio debido a que Zack Greinke se encuentra lesionado y el jugador mexicano José Urquidy fue elegido como su relevo.