Al Tata Martino no le preocupan los desaires de Holanda hacia México

A Gerardo Martino, técnico de México, le despreocupan los comentarios vertidos por Países Bajos sobre el desconocimiento de su selección y la inconformidad de sostener un amistoso previo a participar en la Liga de Naciones de la UEFA.

En las horas previas al encuentro de exhibición en la Johan Cruyff Arena, Frank de Boer, estratega neerlandés, consideró prioritarios los cotejos oficiales ante Bosnia y Herzegovina e Italia; en tanto, los futbolistas La Oranje confesaron tener pocos acercamientos con el balompié mexicano.

“No lo veo muy trascendental. Hoy hacen notas con jugadores que muchas veces no miran futbol, si no miran futbol es normal que no reconozcan a una selección o futbolista”, dijo El Tata.

“Nosotros tenemos que crecer por nosotros mismos, no para ver qué dicen los demás. Si me preguntan por cuestiones de Japón o de Corea del Sur, no los conocería, no me preocupo por esas selecciones, porque es muy difícil que me las vaya encontrar en este momento, por eso es normal”, agregó hoy a través de videoconferencia.



En este sentido, el argentino apuntó la importancia de su primer juego como técnico del Tricolor frente a un conjunto europeo, aclarando que este duelo y ante Argelia le ofrecerán los parámetros para saber en qué nivel se ubica su equipo luego del parón por la pandemia de coronavirus.

“Tenemos la posibilidad de juntarnos con los que juegan en Europa y volver a tener la dinámica de grupo, han sido buenos días. Esto de jugar dos partidos fuera de la zona y hacerlo con dos selecciones importantes son lindos desafíos para ver en qué situación estamos después tanto tiempo”, mencionó.

Por último, abordó el tema de los seleccionados mexicanos que militan en el Viejo Continente, y que fueron llamados pese a no tener minutos con sus respectivos clubes.

“Nadie está vetado ni tiene su lugar asegurado, lo que sí hacemos es determinar la jerarquía, no sólo por el hecho de no jugar los dejamos descartados. Hay futbolistas que están entrenando en equipos de primer nivel y la competencia es feroz, por eso no los podemos descartar”, concluyó.

Por: J. Alexis Hernández

