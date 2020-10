Recibirá CDMX al boxeador Teófimo López

Luego de arrebatarle el Cetro Ligero del CMB al ucraniano, Campeón Franqucia, Vasyl Lomachenko, el hondureño Teófimo López recibirá el emblemático cinto verde y oro de manos de Mauricio Sulaimán en una ceremonia que se realizará en la Ciudad de México, bajo medidas de salubridad que eviten el la propagación del coronavirus, según explicó Mauricio Sulaimán, presidente del organismo.

“López es el Campeón Unificado e indiscutido, logró dominar en la táctica, mi opinión es que Lomachenko esperaba que viniera un ‘huracán’ forzándolo a que su estrategia fuera contragolpear, pero Teófimo tuvo otro plan de pelea y Lomachenko no se supo ajustar, fue muy claro en la primera mitad que no estuvo allí”, agregó el dirigente mexicano, quien fue nominado a contender por el Premio Nacional de Deportes en la terna de Fomento e Impulso al Deporte.

Según Sulaimán, la que fue catalogada como ‘Pelea del Año’ por la calidad de los pugilistas que chocaron en esta velada, y que se realizó con estrictas exigencias en medio de las dificultades de la pandemia, tuvo un desempeño complejo.

“Los estilos no encajaron y no se da la emotividad que uno espera, pero a mí me gustó mucho, porque no es sólo tirar golpes. Hay un futuro importantísimo en la División Ligera, ahora se ha convertido en la más rica en talento y ante las combinaciones que se pueden dar”, agregó.