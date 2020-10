Liga MX: Miguel Herrera siente obligación de vencer a León en cancha neutral

El director técnico del América, Miguel Herrera, alabó el buen funcionamiento del León, su rival en la Jornada 14 del Guard1anes 2020, pero aseguró que su equipo está obligado a ir por los tres puntos para no perder el paso y clasificar directo a la Liguilla.

“Lo digo cada semana, todos los equipos nos juegan a muerte, y nosotros tenemos que hacer lo mismo. León está bien dirigido, juega bien, va a ser un partido complicado, pero tenemos la urgencia de ganar”, afirmó Herrera en videoconferencia.

El entrenador americanista considera que el hecho de jugar en el Estadio Victoria y no en León es una pequeña ventaja.

“Si no hay gente en la tribuna, no sientes tanto la presión. Esta vez ninguno de los dos va a ser local, por lo que nos puede beneficiar, aunque insisto, León juega bien y eso no quita que va a ser un encuentro muy difícil”.

Herrera informó que Paul Aguilar y Sergio Díaz ya estarán disponibles, tras salir de sus lesiones: “Todavía falta que regrese Emmanuel (Aguilera), pero me da gusto que poco a poco se recuperan ciertos jugadores. Esperemos tener ya pronto a todos”.

Sobre Ignacio Ambriz, técnico de León, asegura que ha crecido y que debe levantar la mano para ser en un futuro no muy lejano, entrenador de la Selección Mexicana: “Por supuesto, ha hecho un gran trabajo, muy importante, su equipo juega muy bien, marca diferencia. No queda más que felicitarlo por los logros obtenidos”.

Herrera aceptó el buen funcionamiento de la Selección Mexicana durante su gira en Europa y dijo que los jugadores convocados del América para la fecha FIFA de noviembre es un tema que solo le corresponde a Gerardo Martino:

“A mí siempre me da gusto que la selección esté bien y gane. De lo otro, sobre quién va o quién no va, ya depende de El Tata. Reconozco que me equivoqué la vez pasada con mi enojo, porque mandé malos mensajes, pero lo único que pido es que haya comunicación sobre el trabajo que se hace. Mientras eso exista, no tengo problemas”, finalizó el técnico americanista.

POR ÓSCAR ZAMORA