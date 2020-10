Neza FC aspira a tener un equipo competitivo y cumplir con la afición

El presidente de Neza FC de la Liga de Balompié Mexicano, Hugo Vázquez, informó que para el debut de su equipo este domingo ante San José FC y en sus siguientes compromisos, jugarán de manera provisional como local en el Estadio Jesús Martínez Palillo de la Magdalena Mixhuca de la Ciudad de México y no en el Estadio Jardín del municipio de Nezahualcóyotl, como originalmente estaba planeado.

El directivo se presentó en conferencia de prensa de manera oficial ante los medios de comunicación y afirmó que esta decisión obedece a la cercanía del estadio Martínez Palillo con el municipio de Neza y porque las instalaciones del Jardín no son aptas para que juegue el equipo:

“Agradezco el apoyo de las autoridades locales por darnos el Estadio Jardín, pero consideramos que no es lo mejor para nuestro equipo. Queremos hacer un cuadro competitivo desde un principio, tener las mejores instalaciones posibles, hay cosas que son complicadas porque vamos empezando. Pero las canchas están pegadas a un barranco, no tienen buenas condiciones y eso no es lo que queremos”, enfatizó.

Vázquez aceptó que otro de los motivos por los cuales no jugarán en las canchas del Jardín fue que las autoridades les pidieron 10 millones de pesos para la remodelación del estadio, y que renunciaran a las ventas de taquilla, comida y souvenirs: “no podemos darnos ese lujo, tenemos compromisos con nuestros patrocinadores, somos un equipo que va arrancando. Además, esa cantidad es mucho para nosotros”.

El presidente del equipo aseguró que las negociaciones para usar en un futuro no muy lejano las instalaciones del Estadio Neza 86, van por buen camino: “el gobierno estatal tiene buena disposición y espero que haya una respuesta positiva”.

Con respecto al equipo, Vázquez manifestó la confianza en su entrenador, Carlos Germán Arangio, legendario jugador del Toros Neza de la década de los noventa, aunque advirtió que hay que dar resultados: “Tenemos fe en él, pero sabe que la afición no va a estar físicamente por ahora con nosotros, y para que se enamore, como dice él, debemos responderle con buenos partidos”.

Entre los jugadores destacados, está el ex delantero ecuatoriano del América, Narciso Mina, que a sus 37 años regresa a México: “Tiene la mejor disposición, está poniéndose a punto físicamente, nuestra delantera va a ser muy competitiva y él va a ser un factor importante”, señaló Vázquez.

Finalmente, el dirigente le pidió a la afición que se acerque al equipo a apoyar y a sumar: “evitemos a la gente que solo quiere sacar provecho de este proyecto y presionarnos. Nos debemos a nuestros seguidores y debemos responderles”.

POR ÓSCAR ZAMORA

mfa