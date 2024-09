Fotógrafo enseña con tiburones cómo enfrentar los miedos

Aunque no lo parezca, incluso los grandes depredadores, con todas las ventajas con respecto a los demás animales de su entorno, pueden tener miedo. Esta verdad es uno de los pilares en los que se basa Los tiburones también tienen miedo, el nuevo libro del fotógrafo Gerardo del Villar.

“Me he dado cuenta a lo largo de mi carrera como buzo y fotógrafo que los tiburones también tienen miedo. Porque muchas veces en esta vida pensamos que cuando vemos a estos grandes ‘tiburones’ de las empresas, del deporte, del espectáculo o del área que la queramos manejar, si hablamos metafóricamente, no tienen miedo.

“El hecho de que el tiburón sea el rey del océano, el que predomina y el que pone el balance en el ecosistema, el que se encarga de que todos estén bien, no significa que no tenga miedo. Ese tiburón es líder en su medio, es alguien que contribuye para un mayor bienestar, que está en constante crecimiento”, explica, en entrevista exclusiva, el fotógrafo Gerardo del Villar.

En este libro, bellamente ilustrado con imágenes capturadas por él mismo, Del Villar propone un viaje por aquellos conceptos que erróneamente hemos tomado como ciertos para desmitificarlos y nutrir nuestra experiencia cotidiana con su saber.

Una mirada a la naturaleza

Para Del Villar, la vida natural es la mayor proveedora de sabiduría y experiencias. Mediante la observación, él pudo distinguir algunos aprendizajes importantes y fáciles de aplicar en la vida cotidiana.

“Los tiburones y algunos otros depredadores con los que he interactuado, que comparto en el libro, me han dado muchísimos aprendizajes de vida. Algo que es bien importante de estos depredadores, es que todos son el eslabón principal de la cadena alimenticia de sus ecosistemas, y todos tienen una labor muy importante.

El libro ya se encuentra a la venta. Foto: Facebook / Gerardo del Villar

“Muchas veces los seres humanos creo que queremos inventar el hilo negro, cuando el hilo negro ya lo inventó la naturaleza, y si adoptamos en nuestra vida algunos de estas estos aprendizajes, creo que la vida puede ser más fácil”, detalla.

Entre las enseñanzas de los tiburones, explica, está su gran tolerancia a la frustración, pues realizar una caza exitosa le lleva al escualo decenas de pruebas, las cuales no siempre salen como lo desea.

Contra la desinformación

Otra arista de este trabajo es razonar sobre aquello que tomamos como verdadero, no solo en la actividad diaria, sino en temas como la propia apreciación de los animales en la naturaleza. Por ejemplo, Del Villar considera irracional la fama de “asesino” que acompaña a los tiburones desde hace décadas.

“¿Sabes cuántas personas mueren por un ataque de perro al año? Es mucho mayor que los de tiburones. Otro ejemplo que te quiero poner algunos de los depredadores con los que he trabajado son los osos polares; el oso polar sí te come, lo ves y te come ¿Pero qué percepción tenemos del oso polar? Pues el osito de la navidad.

“Es mucho más peligroso un oso polar que un tiburón. Si esto lo llevamos a la vida diaria, el aprendizaje que te podría compartir es que antes de hacer un juicio de algo, tomémonos la libertad de documentarnos bien e investigar bien y una vez que investiguemos dar una propia opinión”, señala.

El fotógrafo destaca que, de forma paralela a lo que ocurre con los tiburones, la poca información que se tiene sobre los miedos propios es lo que les permite crecer y apoderarse poco a poco de nuestras vidas.

Un libro con causa

Además de conocer 81 valiosas lecciones aprendidas por el experto a lo largo de su vida, al adquirir este tomo estarás apoyando a Casa de la Amistad, organización altruista que ayuda a niñas, niños y jóvenes que padecen cáncer, pues todas las ganancias serán para ellos.

Las ganancias se destinarán a apoyar a niños con cáncer. Foto: Facebook / Gerardo del Villar

Los tiburones también tienen miedo tiene un costo de 330 pesos, y lo puedes conseguir en Amazon, en la página de internet de Gerardo del Villar y también en la dirección https://ayuda-cdla.org/products/libro-los-tiburones-tambien-tienen-miedo