"Somos un cubito de prosa que queda en el mundo": Ida Vitale

En ocasiones, dijo Ida Vitale (Montevideo, 2 de noviembre de 1923), “existe la idea de que el poeta vuela, se aparta de las cosas terrenas, ¡que disparate!”.

Despojada de cualquier vanidad, honesta, vivaracha, alegre, la centenaria poeta uruguaya desmontó cualquier idea suprema que pueda endilgársele a la poesía y se sinceró sobre sus gustos y caminos con la palabra, al ofrecer la lectura de sus versos en el arranque de la VI Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (FILUNI).

“Yo sentía que alguna poesía uruguaya muy famosa —voy a ser injusta—, Zorrila de San Martín me aburría mucho, era muy importante y, a mí me gustaba que la poesía fuera más a la mano”; después, un tanto arrepentida, remató entre carcajadas: “No debí nombrarlo”. Pero, a casi dos meses de cumplir 101 años, Vitale dejó claro que su trabajo ha consistido en “descubrir que la poesía podía tener su propia música, no algo que se le imponía”.

Hace dos años, la ganadora del Premio Cervantes 2019, había estado en la Monterrey, ahora, desde la UNAM celebró regresar a México:

“Cuando llego de vuelta realmente lo que uno ha hecho o no ha hecho me importa poco, me importa volver a recuperar años muy, muy, muy felices, no sólo porque me iba de un país que no estaba en muy buenas condiciones políticas sino porque llegue a descubrir una maravilla a la que me habían hecho camino, me habían acercado, ese lujo de literatura que es la literatura mexicana”.