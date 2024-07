La artista mexicana Yanieb Fabre inaugura la muestra "Paisajes", en Polonia

La exposición "Paisajes" de la artista mexicana Yanieb Fabre se inauguró el pasado 29 de junio, en el Jardín Escultórico Juan Soriano fue de Owczarnia, en los suburbios de Varsovia, como un homenaje póstumo a Marek Keller, gestor cultural y gran impulsor de la obra de Juan Soriano y de la cultura mexicana.

En el evento inaugural, que arrancó con recital de piano a cargo del Sr. Mateusz Dubiel, quien interpretó magistralmente cuatro piezas de Frederik Chopin, el Embajador de México en Polonia, Juan Sandoval Mendiolea, recordó el amor de Marek Keller por México, por su cultura y su arte, y refrendó su interés de continuar impulsando el legado que dejó el gestor cultural para promover a jóvenes artistas mexicanos en Polonia, en colaboración con su Fundación.

Asimismo, Sandoval Mendiolea compartió unas palabras que reflejan la esencia de la obra de Fabre y de sus conexiones con el arte mexicano y con Juan Soriano: “Para la Embajada de México en Polonia es gratificante promover el arte de una artista plástica mexicana, mujer joven, libre, espontánea, llena de creatividad, de deseos de expresar la belleza de la vida a través del color, como lo es Yanieb Fabre, y precisamente es un privilegio tenerla en el Jardín escultórico Juan Soriano de Owczarnia, que es para nosotros, el espacio artístico de México más destacado en Europa Central”, dijo.

Y añadió: “Yanieb Fabre corresponde al perfil de los artistas que Soriano y que nuestro querido Marek Keller deseaban apoyar e invitaban a exponer en la galería del jardín escultórico, porque al igual que Soriano, Yanieb se expresa sin límites.”

Así, la exposición "Paisajes", que permanecerá abierta al público durante tres meses, es un testimonio del talento y la sensibilidad artística de Yanieb Fabre, quien desde niña ha expresado sus emociones y su entorno a través del dibujo. Ahora radicada en Francia, Yanieb combina diversas disciplinas artísticas para plasmar sus sentimientos y pasiones.

Por su parte, Yanieb Fabre expresó: "Me gusta pensar que para hacer visible esta exposición, hubo una constelación de eventos y personas a las cuales estoy agradecida. Me conmueve pensar que el artista no es solo quien realiza la obra, sino que todo lo que sucede en el camino, es una cadena que forma parte de ella hasta llegar al espectador."

En el acto, al que acudieron más de 200 personas, también participaron Maria Buchholtz, Jefa de la Junta Directiva de la Fundación Marek Keller Jardín Escultórico de Juan Soriano, y el Dr. Seweryn Kuter, Curador del Museo Frederick Chopin, quienes resaltaron la invaluable contribución de Marek Keller a las artes, a la cultura de México y al acervo documental del Museo Chopin de Varsovia.

TJM