Elisa Carrillo alista el Festival Internacional Danzatlán

Con el objetivo de acercar la danza a nuevos públicos del Estado de México y que los niños “tengan otra oportunidad de llenar su día a día a través de la danza, el respeto, la disciplina y el entendimiento”, la séptima edición del Festival Internacional Danzatlán (FID) se lleva a cabo en 13 municipios mexiquenses, del 4 al 11 de agosto.

La bailarina texcocana Elisa Carrillo dio a conocer que durante los días del encuentro van a suceder dos galas, cinco clases magistrales y más de 60 actividades en Valle de Chalco, El Oro, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Nepantla, Ocoyoacac, Cuautitlán Izcalli, Otumba, Lerma, Apaxco, Metepec, Toluca y Texcoco.

Entre las obras que destacan este año, contó Carrillo, se encuentra el estreno de "Alma en Movimiento", una nueva producción de la Fundación Elisa Carrillo Cabrera que conjuga la musica de piano con la danza y está compuesto de diversas obras.

Por ello, para la producción conformada por obras como "La muerte del cisne" con coreografía de Mauro Di Candia; "Le Parc" del coreógrafo Angelin Preljocaj, y Danzón No.2, compuesta por el músico Arturo Márquez, cuentan con la participación del pianista Simón Ghraichy y con los bailarines Alexei Orlenco, Krasina Pavlova, Mikhail Kaniskin y con la propia Carrillo, quien este año se despidió del Staatsballett de Berlín, tras 17 años de carrera.

"Alma en Movimiento" se presenta el 8 de agosto en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario; y el 14 de agosto -como actividad extensiva- en el Palacio de Bellas Artes, espacio en el que no se había presentado desde 2018.

Asimismo, Carrillo informó sobre la realización de la "Gala Elisa y amigos", el 10 y 11 de agosto, en la sala de conciertos que lleva su nombre en el CCMB; y el 13 de agosto en el Auditorio Metropolitano de Puebla.

La bailarina también se expresó sobre el cambio de gobierno del país y del Estado de México y explicó que su único objetivo es el de continuar trabajando a favor de la danza.

“En la cultura y en el arte no existen límites, no hay una preferencia, yo simplemente he trabajado con cualquier gobierno y persona que me ha invitado a llevar la danza en diferentes etapas de mi carrera. Siempre apoyo a quien tenga interés en la disciplina, esa persona contará con mi apoyo, porque la cultura es un derecho humano y en eso no cabe ninguna preferencia política”, indicó.