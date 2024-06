Mapa teatral de los estados, llega a la Ciudad de México

La primera edición de Fulgor. Encuentros escénicos con los estados 2024 se llevará a cabo del 12 al 21 de julio con la presencia de ocho proyectos escénicos, provenientes de seis estados del país y de Chile como país invitado, informó Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura de la CDMX.

La idea, señaló la funcionaria, era hacer una propuesta distinta en la que participan grupos “que se pudieran presentar en la ciudad, pero también en el espacio público, que vayan a los territorios y que se hable de participación, de colectividad, de identidad, que sea un espacio de encuentro y no nada más un teatro más clásico”.

De esta forma, a través de una convocatoria abierta se seleccionaron ocho proyectos que provienen de Baja California, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Campeche y Estado de México, además de Chile, quienes presentarán sus propuestas en el Teatro de la Ciudad, la Faro Cosmos, la Plaza Manuel Tolsá, la Biblioteca Vasconcelos, la clínica Condesa y la alcaldía Milpa Alta.

Fulgor, que ha sido curado por Mariana Arteaga y Mariana Gándara, incluye 16 actividades diversas: arrancará el 12 de julio en el Teatro de la Ciudad con la puesta en escena “La posibilidad de la ternura”, a cargo de la compañía chilena Teatro La Re-sentida, al siguiente día, la misma agrupación ofrecerá una charla en la Faro Cosmos sobre la juventud y su ternura; en tanto, la compañía Yyari. Teatro de la vida, de San Luis Potosí, presenta “Que la tierra hable”, también en el recinto de Donceles.

Por la noche, en la Plaza Tolsá, Foco al Aire Producciones presenta “L’orchesta sonidera”, que combina baile con artes escénicas; el domingo 14 es el turno de los campechanos de Pornotráfico que presentan “mi madre y el dinero”. En el trayecto del encuentro se presenta también Un colectivo, de Guanajuato, con “Estudio en campo: 500 nombres para encontrar (nos)” ; los bajacalifornianos de Lux Boreal con “4x4 Chicxs CDMX y 4x4 CDMX Nights”, entre otros. Todas las actividades se llevarán a cabo de manera gratuita.

Respecto a la transición con el nuevo gobierno que encabezará Clara Brugada, Curiel de Icaza dijo que aún no ha sido asignado el equipo que llevará a cabo el paso de estafeta. “No tengo ninguna información, todavía no sabemos nada, la gente cree que sí sabemos, pero no”, señaló la funcionaria.

Y agregó: “Cuando se informe oficialmente con mucho gusto comentaremos cómo va, quién va llegar y los tiempos de transición, pero oficialmente al día de hoy no tengo ninguna información al respecto, no lo han anunciado, cuando lo asignen y tengamos las primeras reuniones y se sepa quién va, yo lo desconozco, no tengo ni la menor idea, todo mundo piensa que sabemos y no sabemos”.