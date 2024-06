El conflicto de vivir lejos está en escena en la obra "Francisca"

Las tradiciones, las canciones y los sabores de México y Nicaragua son los hilos conductores que tejen la historia de Francisca, obra escrita por la dramaturga Lucero Millán, bajo la dirección de René Medina Chávez, que se presenta los jueves hasta el 20 junio, en el Teatro La Capilla.

En entrevista, la también actriz contó que comenzó a escribir el guión en 2018, la presentó en diciembre de ese año, y después de la pandemia por COVID-19, decidió volver a los escenarios para reflexionar sobre el tema de la identidad.

“Yo soy mexicana, específicamente de Sinaloa, pero a los 19 años de edad decidí trasladarme a Nicaragua para aprender y colaborar en la Revolución Popular Sandista , dos meses después fundé el Teatro Justo Rufino Garay , un centro cultural en el que he formado a más de 500 actores y montado más de 40 obras de teatro, por lo que quería darme la oportunidad de subirme al escenario contarle al público quién soy yo”, explicó.

La obra, contó Lucero Millán, aborda la historia de una mujer que mientras prepara su Altar de Muertos va recordando -a través de los objetos- los momentos y a las personas que marcaron su vida.

“Cuando migras de tu país llega un punto en el que las personas no te identifican ni de aquí ni de allá, y aunque han pasado 45 años que decidí hacer mi vida en Nicaragua, hay veces que me cuestionó de dónde soy, sin embargo, al final del conflicto mental me doy cuenta que mi raíz es mexicana, pero identidad se alimenta de de las tradiciones y culturas de ambos países”, contó.