El libro que le ayudará a tus hijos a entender la muerte de su perro con mucho amor y enseñanzas para toda la vida

La muerte de un perro no es nada sencilla. Pues no hay dolor más grande que tener que despedirse para siempre del ser que te acompañó en las buenas y en las malas, y que sin palabras, pero sí lenguetazos, te hacía saber que todo estaría bien; lo peor viene cuando hay que quitar su camita, guardar su juguetes, ropita y platos de agua y comida, pues es cuando te das cuenta que esas pequeñas patitas ya no irán detrás de ti por toda la casa.

Si para los adultos tener que despedirnos de nuestro amado peludo es un proceso muy difícil, para los niños lo es todavía peor, en especial si es su primera experiencia cercana a la muerte. Aunque a veces no tenemos las palabras para hacerles entender que el perrito que tanto amaron y con el que jugaban todos los días ya no volverá, existen otras formas más poéticas y con enseñanzas que les durarán para toda la vida. Así que si recientemente tu mascota falleció y tus hijos no logran comprender la partida, aquí te dejamos una recomendación de un libro que con mucho amor les transmitirá eso que no eres capaz de decirles.

"Correa invisible", el libro que tus hijos tienen que leer si su perrito murió

Existe un libro de ilustraciones con el que tus hijos podrán enfrentarse a un duelo y cuya narrativa los ayudará a entender que quienes nos acompañaron en vida, nos acompañaran siempre, pues vivirán en nuestra memoria y corazón, eso sin importar si ya no podemos verlos físicamente; de hecho, una de las frases más emblemáticas es aquella de que el amor puede llegar incluso hasta el espacio. Te aseguramos que de esta forma tus peques se sentirán más cobijados que nunca.

Se trata de "Correa invisible", donde los protagonistas son dos niños. Liza y Jeremy, quienes junto a su madre ella los arrullará en medio de una fuerte tormenta nocturna para tranquilizarlos y además hablar de qué pasa con el amor cuando alguien a quien amamos pierde la vida.

Este es el libro que tus hijos tienen que leer y su mascota acaba de morir. (Foto: Oceano Travesía)

De acuerdo con la mami de los protagonistas, existe un hilo invisible que conecta a sus hijos con ella, su papá y otras personas que quieren. Lo más bonito de su historia es que este hilo invisible, que con los perritos se asocia a la correa con la que los sacamos a pasear, puede llegar a cualquier lugar. "Mamá explica que irá hasta donde esté la persona amada. ¿Incluso hasta el espacio? Sí. Incluso hasta el espacio", se lee en la sinopsis de Oceano Travesía.

Esta historia recientemente se volvió viral en TikTok por la propia editorial, quien explicó que este libro es perfecto para todo el mundo con esta bonita frase: "cuando amas a un animal y él te ama a ti le da a la correa invisible el poder para extenderse desde aquí hasta el más allá, porque cuando amamos a alguien de algún modo siempre se quedará con nosotros".