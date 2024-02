5 canciones perfectas para afrontar las adversidades de la vida, según la psicología

La música es uno de los pilares más importantes en la vida de las personas, prácticamente no se podría hablar de la evolución del ser humano sin la propia evolución de los sonidos, mismos que fueron encontrando su forma hasta finalmente convertirse en instrumentos de cuerda, de viento o de percusión que dieron paso a las canciones.

Pero los mensajes dentro de ellas también son importantes, una canción y su letra es capaz de hundirnos en el fondo de la tristeza, la depresión y la amargura; de hacernos más fuertes, más valientes o seguros de nosotros mismos, e incluso, es capaz de hablar por nosotros, cuando se nos terminan las palabras para expresarnos y se las dedicamos a alguien más. Eso precisamente es lo que trata de resumir el libro "Una canción para ti", de Alberto Pellai y Bárbara Tamborini, donde hacen un recuento de las canciones más intensas para superar los retos de la vida.

Crédito: Foto de cottonbro studio en Pexels

Canciones perfectas para afrontar la vida, según la psicología

Sobre los autores, Alberto Pellai es un médico y psicoterapeuta infantil especializado en la la edad evolutiva, además de investigador en el Departamento de Biomedicina de la Universitá degli Studi di Milano; mientras que Barbara Tamborini es una psicóloga educativa (psicopedagoga) y escritora dedicada a temas de la edad evolutiva (infantes, adolescentes, jóvenes).

Ambos, revelan en la introducción del mencionado libro, escogieron estas canciones precisamente basados en lo que le pueden dejar como mensaje a los niños y jóvenes de las nuevas épocas. Consideraron que en vez de echarles un sermón aburrido, podría interesarles más la fdorma en que les dejamos aprendizajes a través de la música.

Crédito: RBA Molinos

Blowin' in the wind de Bob Dylan

El tema es compuesto por Robert Allen Zimmerman, fue grabado en el año 1963 para el disco The Freewheelin' Bob Dylan, bajo el sello Columbia Records. De acuerdo con los autores, esta canción nos deja una enseñanza: "sólo quienes se plantean constantemente preguntas, pueden encontrar respuestas que ayuden a construir un mundo mejor".

La canción se convirtió en todo un himno generacional, pues fue lanzada justo durante la guerra de los Estados Unidos en contra de Vietnam, razón principal por la que fue usada por los manifestantes que pedían el cese del fuego porque no querían ir a pelear una guerra considerada absurda.

I Will Survive de Gloria Gaynor

Esta canción fue compuesta por Dino Fekaris y Freddie Perren; se grabó con la voz de Gloria Gaynor en el año 1978 para el disco Love Tracks del sello Polydor. Esta es la enseñanza que nos dejaría la letra: "No dejes que te anulen. Mantén distancias con quien te trata mal y aprende a decir que no cuando sea necesario".

Se trata de un tema poderosísimo y tremendo que más allá de la manera que hace que se muevan nuestros pies, nos deja la historia de una mujer que se aleja del maltrato que sufre durante su relación sentimental, quien finalmente la abandona y luego regresa intentando rescatar el amor de la chica como si nada hubiera pasado. Literalmente, una historia de supervivencia que hoy por hoy siguen adoptando las minorías que luchan por sus derechos.

Crédito: AP Photo / Damian Dovarganes

Hey Jude de The Beatles

Esta increíble canción fue escrita tanto por John Lennon como por Paul McCartney, de acuerdo con los créditos, pero la historia cuenta que fue el bajista quien se la escribió al hijo de su compañero de banda, cuando éste se divorciaba de su primera esposa, Cynthia. Eso sucedió en 1968 cuando estrenaron el disco homónimo.

¿Qué podemos aprender de esta balada con Paul al piano? El mensaje oculto sería "cuando nuestros padres se separan, es difícil compartir con los demás nuestro dolor y los cambios que vivimos, pero hablar de ello nos ayuda a estar mejor, a no sentirnos solos, y a comprender que, después de la tormenta, vendrá la calma".

Papa don't preach de Madonna

Este himno fue escrito por Brian Elliot, pero cantado por Madona en el año 1986 para el disco True Blue que salió al mercado bajo el cobijo de Sire Records; ¿qué hay detrás de la canción?, según los autores: "a veces es difícil tomar una decisión que a la hora de afrontarla nos sentimos aislados y sin recursos. En ese caso, es fundamental pedir ayuda, aunque nunca debemos permitir que los demás decidan por nosotros.

Esta canción fue un tremendo rompeolas en los Estados Unidos por el momento en que decidieron estrenarla. Entonces, habían registrado una fuerte tendencia por los embarazos adolescentes, por lo que emprendieron numerosas campañas de prevención y de planeación familiar responsable. La gente conservadora lo tomó como una vil provocación cuando cantaba: "papá, no me sermonees, estoy en problemas, perdí el sueño, pero ya lo decidí, me quedó con mi bebé".

Candle in the wind de Elton John

La canción fue escrita por Bernie Taupin, eterno compañero de Elton John, quien puso la música. Aparece dentro del disco Goodbye Yellow Brick Road que salió al mercado en el año 1973. El mensaje podría ser: "La gente persigue el éxito y lo confunde con la idea de la felicidad. Sin embargo, estar siempre expuesto a las miradas y los comentarios de los demás puede generar un profundo estrés emocional".

Esta canción se volvió mundialmente famosa cuando Elton John se la dedicó en primer lugar, a Marilyn Monroe, pero luego hizo una segunda versión durante el funeral de Diana Spencer, mejor conocida como Lady Di, durante su funeral en el año 1997, cuando cantó "Adiós, rosa de Inglaterra, seguirás creciendo en nuestros corazones".