Pulque, baile, bici rodada y concierto en Bellas Artes; TODAS las actividades por los 15 años de la Noche de Museos

¡Noviembre se nos fue en un suspiro! Estamos viviendo y disfrutando de la última semana del mes y en medio de la emoción por las festividades relacionadas a la Navidad, en lo cultural no podemos olvidarnos de la Noche de Museos que ya se prepara para ser espectacular e inolvidable. ¿La razón?, que no sólo hay un horario especial en los distintos recintos de la capital, sino por las muchas sorpresas y actividades que se prepararon antes de despedirnos del 2024 y porque esta iniciativa cumple 15 años.

Ante ello se sumaron muchos museos que ya prepararon la agenda cultural con actividades de las que todos pueden disfrutar, ya sea en el Museo del Pulque con una noche cumbiera, o bien, con un concierto en el Palacio de Bellas Artes, pues hay eventos para todos los gustos. Así que si todavía no sabes si asistir o no en el penúltimo mes del año, te advertimos que no te puedes perder el gran festejo por los 15 años de existencia de la Noche de Museos. ¡Descubre todas las actividades a realizar!

La cita es este miércoles 27 de noviembre en un horario de las 18:00 horas a las 22:00 de la noche; sin embargo, tienes que saber que los horarios específicos de entrada y salida dependen de cada recinto cultural, así que consulta sus fuentes oficiales para conocer a qué hora debes de llegar. Te invitamos a conocer la lista de las actividades más sorprendentes por ahora, aunque la cartelera completa la puedes consultar en la página de la Secretaría de Cultura.

Recuerda que participan edificios de las 16 alcaldías de la CDMX, por lo que también puedes elegir aquellos más cercanos a tu hogar, o bien, descubrir cómo es la vida nocturna en la capital al ir al Centro Histórico y recorrer sus muchos museos. ¡Arma tu plan para este miércoles!, y decídete por una bici rodada para recorrer museos cercanos o saca tus mejores pasos de baile mientras disfrutas de un pulque.

Disfruta las maravillosas vistas en escenarios nocturnos. (Foto: X @Museodehistoria)

¿Qué museos hay en la noche de los museos de 2024?

Este mes de noviembre la Noche de Museos está celebrando sus 15 años y para ello ya hay una larga lista de actividades en recintos históricos de la ciudad. A un día del esperado evento, la Secretaría de Cultura recordó que los distintos museos y edificios de cultura se sumarán algunos de los más icónicos e importantes como Bellas Artes. Aquí te compartimos algunos de los que podrás visitar este miércoles 27 de noviembre en un horario de 18:00 a 21:00 horas.

Museo del Palacio de Bellas Artes. Concierto Big Band Jazz INJUVE Mex Dry Ice a las 18:00 horas.

Big Band INJUVE Mex Dry Ice a las 18:00 horas. Museo Nacional de Antropología. Recorrido libre por las salas del museo desde las 19:00 de la noche.

Recorrido libre por las salas del museo desde las 19:00 de la noche. Museo Nacional del Arte. Conferencia "Pearlman y el coleccionismo norteamericano" a las 19:00 horas.

Conferencia "Pearlman y el coleccionismo norteamericano" a las 19:00 horas. Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec. Presentación de libro "El secreto de los sapos de Laura Barrera" a las 18:00 horas.

Presentación de libro "El secreto de los sapos de Laura Barrera" a las 18:00 horas. Museo de Arte Moderno. Visita guiada "Una tuna y una torre de luz sobre un pupitre" a las 19:00 horas.

Visita guiada "Una tuna y una torre de luz sobre un pupitre" a las 19:00 horas. Museo Nacional de San Carlos. Visita guiada "Representaciones femeninas en transformación. Siglos XIX y XX" desde las 19:00 horas.

Visita guiada "Representaciones femeninas en transformación. Siglos XIX y XX" desde las 19:00 horas. Museo Nacional de la Estampa. Visita guiada "Sergio Sánchez Santamaría. El Nahual gráfico" a las 18:30 horas.

Castillo de Chapultepec en la Noche de Museos de Noviembre

El Museo de la Historia Castillo de Chapultepec es uno de los muchos recintos que cada último miércoles del mes se suma a la Noche de Museos con un horario nocturno en el que las personas pueden recorrerlo. Para la edición del 27 de noviembre y en medio de los 15 años preparó un largo itinerario que no te puedes perder, aquí te dejamos las actividades.

Recuerda que todas son de cupo limitado y éste se otorga conforme a la hora de llegada, así que no es necesario hacer alguna reservación. De acuerdo con los detalles que reveló el museo, las entradas al bosque serán por Gandhi y Reforma, así como por el Metro Chapultepec.

Recorrido guiado por exteriores en los horarios de 17:00 y 17:15 horas.

Presentación del libro "El secreto de los sapos" a las 18:00 horas.

Concierto: "Gabino Barrera no entendía razones...", homenaje a Víctor Cordero a las 19:00 horas.

¿Cuándo hay noche de museos en CDMX?

La noche de museos de noviembre 2024 es el miércoles 27, para conocer la lista completa de museos participantes puedes consultar la cartelera de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Aunque antes te compartimos algunos de los eventos más esperados que además se suman al festejo de los 15 años de esta iniciativa, hay muchos más y algunos de ellos ya cuentan con el espíritu navideño. ¡Conócelos!, y dando clic AQUÍ puedes conocer todos los planeados para el penúltimo mes del año.

Disfruta de la última Noche de Museos del año. (Foto: X @MUNALmx)

Palacio de Bellas Artes . Visita guiada a la muestra cinematográfica Memoria de arte y arquitectura y un concierto de Jazz.

. Visita guiada a la muestra cinematográfica Memoria de arte y arquitectura y un concierto de Jazz. Palacio de Iturbide. Concierto de Villancicos en torno a la exposición "Nacimientos, arte y tradición".

Concierto de Villancicos en torno a la exposición "Nacimientos, arte y tradición". Festival Internacional de Cine de Horror de la CDMX proyectará "Macabro".

de la CDMX proyectará "Macabro". Museo de Arte Popular. ¡Dale dale Dale, no pierdas el tino! Visita guiada por la exposición de piñatas.

¡Dale dale Dale, no pierdas el tino! Visita guiada por la exposición de piñatas. Museo de la Basílica de Guadalupe. Concierto Gala Navideña.

Concierto Gala Navideña. Museo del Estanquillo. Charla "Vestir la noche: vestuario de vedettes".

Charla "Vestir la noche: vestuario de vedettes". Museo Universitario del Chopo. Visita nocturna al tianguis.

Visita nocturna al tianguis. Monumento a la Revolución. Bici rodada para recorrer museos importantes como el Tianguis Cultural del Chopo, Museo Vivo del Muralismo y el Museo de la CDXM.

Bici rodada para recorrer museos importantes como el Tianguis Cultural del Chopo, Museo Vivo del Muralismo y el Museo de la CDXM. Colegio de San Idelfonso. Prepárate para una noche de baile libre.

Prepárate para una noche de baile libre. Museo del Pulque y las Pulqueras. La noche del miércoles tendrá unas horas de diversión con música cumbia en vivo mientras disfrutas de esta tradicional bebida.

