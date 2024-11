Invita a romper tabúes con respecto al arte

Decía el escritor argentino Ernesto Sábato en su libro Querido y remoto muchacho, que la labor del artista era la de ser el vínculo entre los seres divinos y sus pares humanos.

Esta idea, en la que se coloca al artista como un ser más allá de lo humano, ha provocado un distanciamiento entre el público y el creador, que a menudo crea situaciones que pueden parecer ridículas, como el pago de 6.2 millones de dólares por un plátano, considerado por una serie de expertos como arte conceptual.

“Hay que quitar todos los tabúes que tenemos sobre el arte, esto de que solo una persona que tiene seis maestrías y es súper estudiada puede tener el criterio para calificar una obra o puede adquirir una obra muy costosa.

“Hay que ir quitándole todo ese envoltorio que hay alrededor del arte y decirle a la gente que el arte es expresión, es algo que te hace sentir, no necesitas tener muchos títulos, una obra no es buena porque valga muchísimo”, explica, en entrevista exclusiva para El Heraldo de México, la artista plástica Sharon Muss.

Una trayectoria apasionada

Desde muy pequeña, la artista multidisciplinaria nacida en la Ciudad de México se sintió atraída por la expresión plástica, pero no fue sino hasta 2003 cuando comenzó a plasmarlo a través de la fotografía.

“Ejercí como fotógrafa profesional en medios publicitarios y empresariales, muy poco artísticos. Paralelamente fui haciendo mi book personal, trabajé mucho con modelos, con marcas de ropa y todo esto, entonces hacía fotos para ellas, para sus portafolios y un poquito para las marcas de ropa.

Muss ha evolucionado con su propuesta artística a lo largo de sus más de 20 años de carrera. Foto: Cortesía

“Para mí todo es motivo de fotografía, me inspira todo, encuentro magia en una sombra, en una luz, en un movimiento. Este asunto de poder capturar un instante me vuelve loca, me inspira muchísimo la naturaleza”, detalla.

La conexión humana que se establece entre ella y los personajes que se vuelven protagonistas de sus imágenes, a las cuales incorpora técnicas que vienen de la pintura, la escultura y el collage, es una de las fuerzas que la hacen pensar precisamente en la democratización del arte.

Arte más allá de la crítica

La cercanía que desarrolla Muss con sus personajes es uno de los factores que la ha llevado a pensar en estrategias para hacer que artistas y público se unan más para disfrutar de mejor manera la expresión artística.

Crear un lazo entre el arte y su público es uno de los objetivos de la creadora. Foto: Cortesía

“Lo primero es platicar con la gente, hacer el arte más humano, que sepan lo que les da tener una obra, que conozcan a un artista. Que la gente le deje de tener miedo al arte”, concluye.

