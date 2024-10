México, una guía para Latinoamérica: Hugo Coya

La historia y la política mexicana son determinantes para América Latina, desde la época de los aztecas, de los mayas y ahora con más razón; incluso, México representa una guía para todos los latinoamericanos, así lo afirma el escritor y periodista Hugo Coya, autor del libro El Espía Continental, quien por primera vez edita su obra en nuestro país.

Y el impacto en Latinoamérica también ocurrió durante el atentado del presidente Pascual Ortiz Rubio, quien el día de su ungimiento como primer mandatario de México una ráfaga de balas impactó en el vehículo en el que viajaba. Una bala se incrustó en su mandíbula, lo que cambiaría su vida para siempre, pero también dio un giro a la vida política en todo el continente.

De ello acusaron a Jacobo Hurwitz, un peruano que estaba en todos lados pero nadie sabía de él, un espía que operaba desde distintos países, pero nadie lo ubicaba. Un camaleón, como es bien descrito en las páginas de la última obra de Coya.

El Espía Continental, el más difícil de escribir

El Espía Continental representó cuatro años de investigaciones y trabajos para finalmente escribir la obra. FOTO: Especial

De ahí que el escritor peruano abordara este episodio “poco conocido” de la historia que transita por distintas naciones, desde Argentina hasta México, sin olvidar a Rusia, Estados Unidos y España.

En entrevista con El Heraldo de México, Coya define a su último libro como inédito, el más importante, el más difícil de escribir y por todo lo anterior, su favorito, pues El Espía Continental representó cuatro años de investigaciones y trabajos para finalmente escribir la obra.

“Fue mucho más difícil, más complicado por esa capacidad camaleónica (de Hurwitz) y la falta de documentación; he revisado por supuesto archivos mexicanos, hecho entrevistas a varias personas que lo conocieron porque vivió hasta la década de los 70, gente allegada, camaradas, archivos peruanos, recibo archivos que hay en en Europa, entonces todo eso me permitió, pero ha sido un trabajo de cuatro años muy, muy difícil, mucho más difícil”, explicó.

Alianzas, traiciones y misterio, la clave de la trama

La obra, que en sí resulta de una investigación periodística, aunque Coya la describe como una novela, envuelve en una trama en la que se pone a pensar al lector sobre cómo se van desenvolviendo los hechos, desde las alianzas con grupos comunistas, traiciones, cartas, pláticas y un sinfín de pistas y detalles que no deben pasar desapercibidos para entender el que hubiera sido el primer magnicidio en México, 64 años antes de que ocurriera el de Luis Donaldo Colosio, en 1994.

“El libro está escrito como novela policial o novela histórica, donde cada capítulo yo voy dejando como pequeñas pistas para que el lector las vaya descubriendo y además entienda la naturaleza al personaje y por qué el personaje actúa de una manera o de otra y los personajes que están alrededor de él”, explica el propio Coya.

Como casi todas las buenas historias, esta también resulta de una casualidad. De acuerdo con el autor, este episodio saltó a la vista cuando Coya estaba indagando acerca del último peruano que fue fusilado en la Torre de Londres durante la Primera Guerra Mundial.

“Entonces hablé con un colega periodista en Perú y le pregunté si conocía algo de esta historia, me dijo: ‘no, pero conozco a una señora que es mexicana que se llama Anita Hurwitz’, es una ciudadana mexicana que vive gran parte de su tiempo acá en Perú pero sus hijos, sus nietos, toda su familia son mexicanos y entonces hablé con ella y me dice ‘es mi tío’, y comenzó a contarme la historia de su tío Jacobo Hurwitz”, explicó.

Los vínculos con la élite artística de la época

A través de diversas investigaciones y entrevistas con ella y con familiares de Hurwitz, Coya describe que Anita Hurwitz le muestra evidencias de todo su relato, las visitas y reuniones con Frida Kahlo, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Revueltas entre otros, lo que detona la idea de escribir sobre Jacobo y su incursión en México.

“Me di cuenta que había muy pocos trabajos. Hay un libro muy pequeño, en el número de páginas, que está con escasa circulación y que salió por la Biblioteca Nacional del Perú”.

Hugo Coya se siente “orgulloso” de esta, la última obra que ha escrito, pues a decir de él todavía se sorprende al leerse a sí mismo.

“Lo volví a releer como si fuera ya un lector y yo mismo me sorprendí de las cosas que había, no en el sentido de que no las conocía porque yo las he escrito, pero sí en el sentido de la riqueza de hechos”, acotó.

La obra, que en México se encuentra disponible en tiendas como Gandhi, El Sótano, Péndulo o Amazon, ha recibido muy buenas críticas, pues El Espía Continental ha sido escrito como si estuviera hecho por escenas, como un guión de cine.

Y a propósito, Hugo Coya adelantó que ya hay algunas ideas para transformar esta obra en un producto audiovisual. “Hay algunos proyectos que ya hemos conversado con la editorial y estamos viendo, esperemos que se lleven a cabo”, finalizó.

