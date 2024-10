Esta panadería tiene el mejor pan de muerto de la temporada, después de recorrer varias zonas en CDMX

Con la llegada del otoño, México se sumerge en una de sus festividades más emblemáticas: el Día de Muertos. Este evento, que rinde homenaje a las y los difuntos, se vive con un despliegue de color, aromas y sabores que inundan cada rincón del país; pero entre los elementos más icónicos de esta celebración destaca el pan de muerto, una delicia que, año tras año, despierta una fiebre gastronómica entre las y los mexicanos.

Y es que para muchas personas, este pan se convierte en el corazón de las ofrendas que se colocan en los altares, como símbolo de conexión entre el mundo de los vivos y los muertos. El origen del pan de muerto se remonta a las ceremonias prehispánicas, pues durante esas épocas, los antiguos mexicanos realizaban sacrificios humanos en honor a sus dioses, ofrendas que se sustituirían más tarde por panes decorados tras la llegada de los conquistadores españoles.

Más allá de ser una ofrenda simbólica, el pan de muerto se ha consolidado como una joya culinaria en todo el país ya que cada región mexicana presenta una versión única de esta receta, con ingredientes que reflejan la diversidad de sabores locales. En el centro del país, por ejemplo, es común encontrar el pan con sabor a anís y ralladura de naranja, mientras que en el sureste se pueden degustar versiones rellenas de dulce de leche o bañadas en chocolate.

¿Dónde comer el mejor pan de muerto en la CDMX?

Es así como el auge de esta tradición ha impulsado a muchas panaderías a innovar, creando versiones originales y modernizadas del pan de muerto. Desde panes rellenos de crema de avellanas o con glaseados de sabores exóticos, hasta combinaciones inesperadas como el pan de muerto de matcha, la creatividad en las panaderías parece no tener límites. Este fenómeno ha capturado la atención de las más expertas catadoras de pan para probar novedades que mezclen lo tradicional con lo contemporáneo.

El pan de muerto, con su peculiar diseño que evoca la forma de una calavera y huesos, simboliza la vida, la muerte y el ciclo eterno de la existencia.

Por ello, una de las tendencias que ha cobrado popularidad recientemente es la búsqueda del "mejor" pan de muerto, una travesía que muchas amantes del pan emprenden. Tal es el caso de una consumidora, conocida en redes sociales como @fattymartinez06, quien decidió documentar su propia aventura gastronómica en busca del pan de muerto perfecto.

A través de TikTok, compartió su experiencia visitando diversas panaderías de la Ciudad de México, probando una amplia variedad de opciones, desde las más tradicionales hasta las más vanguardistas. En su recorrido, visitó distintas panaderías reconocidas por sus panes de muerto y entre las muchas opciones culinarias encontró 3 que se robaron su corazón debido a su gran sabor:

Rosetta: el primer lugar se lo lleva esta panadería cuenta con sucursales en la calle Colima #179 y Puebla #242 y es que la influencer describe que su pan de muerto tiene un factor sorpresa: el romero. Con un toque sutil e inesperado, el esponjoso pan guarda una sabor distinto e inesperado, lo que lo hace el más delicioso de todos. Vulevú: ubicada en Córdoba #234, Roma Norte, esta panadería conquistó el paladar de la más experta catadora de panes debido a su calidad y bajo precio, además de que la masa es tan esponjosa que sólo puede disfrutarse con un buen chocolate caliente. LPan: finalmente, el tercer puesto se lo lleva esta panadería ubicada en Jalapa #189, Roma Norte; y lo que destaca de ella es que sus panes de muerto están hechos con masa madre, dotándolos de un sabor completamente distinto, además de contar con el dulzor perfecto para no empalagarse.

Hoy, este pan es una pieza clave en las ofrendas de Día de Muertos, donde se coloca para honrar a los seres queridos que han partido.

¿Por qué es tan importante el Día de Muertos en México?

El Día de Muertos es una de las festividades más importantes en México debido a su profundo significado cultural, histórico y espiritual. Esta celebración, que tiene lugar el 1 y 2 de noviembre, va más allá de una simple conmemoración de los difuntos; representa una visión única sobre la muerte, la vida y el ciclo de la existencia, enraizada en las tradiciones prehispánicas y enriquecida con elementos del catolicismo.

Se dice que el origen del Día de Muertos se remonta a las civilizaciones prehispánicas como los mexicas, mayas y purépechas, quienes tenían una relación muy distinta con la muerte en comparación con las culturas occidentales. Para estas culturas, la muerte no representaba el final de la vida, sino una fase más en el ciclo eterno de la existencia; creían que las y los difuntos no desaparecían por completo, sino que vivían en otro plano de la realidad y podían regresar al mundo de los vivos en ciertos momentos.

Con la llegada de los españoles y la imposición del cristianismo, muchas de las tradiciones indígenas se fusionaron con las festividades católicas, como el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. Esta amalgama dio origen a lo que hoy conocemos como el Día de Muertos, donde se celebra la memoria de los fallecidos de manera alegre, festiva y colorida.

La tradición del Día de Muertos fue reconocida en 2008 por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, lo que subraya la riqueza y profundidad de esta celebración.

El simbolismo de la muerte en la cultura mexicana

A diferencia de otras culturas, donde la muerte suele ser un tema tabú o asociado únicamente con la tristeza, en México la muerte se trata con respeto, pero también con humor y familiaridad. Este enfoque es fundamental en el Día de Muertos, donde se celebra la vida de quienes han partido y se cree que las almas regresan temporalmente para estar con sus seres queridos.

Los altares u ofrendas que se preparan durante esta festividad son una manifestación de esta creencia. Los altares suelen estar adornados con fotos de los fallecidos, velas, flores de cempasúchil, papel picado y alimentos favoritos de los difuntos, incluyendo el icónico pan de muerto. Cada elemento tiene un simbolismo profundo: las velas guían el camino de las almas, las flores representan el ciclo de la vida y la muerte, y la comida es una ofrenda que muestra cariño y recordación.

De esta forma, el Día de Muertos tiene una carga espiritual muy fuerte, pues no solo es una ocasión para recordar a los difuntos, sino también para sentir su presencia y reconectar con ellos. Las familias mexicanas preparan altares y visitan los cementerios para "convivir" con sus muertos. Esta visión de la muerte como parte natural de la vida y la creencia en la trascendencia del alma han convertido al Día de Muertos en una festividad profundamente emotiva, pero también alegre y es que la muerte no se llora, sino que se celebra, y se toma como una oportunidad para recordar con cariño a quienes ya no están, pero cuya presencia sigue viva en la memoria de sus seres queridos.

Estas reuniones en los panteones, que incluyen música, comida y cuentos sobre los difuntos, refuerzan el lazo que une a los vivos con sus ancestros.

