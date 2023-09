Haruki Murakami asegura que un verdadero novelista "no piensa" en el Nobel de Literatura, ¿tras su eterna nominación?

A los 74 años Haruki Murakami se ha consagrado como uno de los escritores más relevantes del siglo y del que hay opiniones muy divididas, pues amas su estilo o lo odias por completo; sin embargo, las distintas opiniones sobre sus novelas y cuentos en los que la soledad siempre se hace presente también lo han llevado a ser considerado como uno de los merecedores a galardones importantes e incluso a ganarse el título del "eterno nominado al Premio Nobel de Literatura".

Los amantes de la lectura no dejarán mentir cuando se afirma que recibir el Nobel de Literatura es la máxima distinción que coloca a los escritores y a sus plumas en la mira mundial, ya sea por escribir sobre el realismo mágico, en forma de poemas o simplemente con historias en las que los personajes no sólo dejan ver historias insólitas e imposibles, sino que también recuperan hechos históricos de alguna región del mundo.

La "eterna" nominación del escritor al premio ha dejado múltiples memes. (Foto: Archivo)

Todo esto ha llevado al propio Murakami a un debate anual de si su obra es merecedora o no de este premio, aunque él mismo ha dejado claro en más de una ocasión que recibir el reconocimiento con este triunfo no es su máxima meta ni mucho menos por la que escribe sus novelas de más de mil páginas. Y así lo volvió a demostrar este fin de semana con un tuit a través de la plataforma X, antes Twitter, donde nuevamente desató la polémica entre sus fans.

Un caballeroso novelista no piensa en el Nobel, así responde Murakami a las críticas

El pasado viernes a través de X, el escritor de "Crónica del pájaro que da cuerda al mundo", "Tokio Blues", "Al sur de la frontera, al oeste del Sol" y "Sputnik, mi amor" lanzó un controversial mensaje con el que de nueva cuenta demostró que el reconocimiento no es su máxima aspiración y que incluso las críticas sobre ser el "eterno nominado" a la premiación no le importan por ser un verdadero y "caballeroso novelista".

"Tengo una definición de caballero novelista", inicia el mensaje del escritor seguido de, "primero, no habla del impuesto a la renta que ha pagado; en segundo lugar, no escribe sobre sus ex novias o ex esposas; y, tercero, no piensa en el Premio Nobel de Literatura", concluyó.

(Foto: Captura de pantalla)

La publicación de Haruki Murakami rápidamente se volvió viral entre sus lectores y sus detractores, quienes tomaron su tuit como una indirecta a que por años ha encabezado la lista de favoritos nominados a este importante premio sin que lo haya ganado; uno de los momentos más recordados es cuando su nombre quedó opacado luego de que en 2017 el escritor británico de origen japonés, Kazuo Ishiguro, recibió el Nobel de Literatura.

Como era de esperarse, el autor de "Kafka en la orilla" recibió todo tipo de opiniones por llamar a un "caballeroso novelista" a aquel que no piensa en esta famosa premiación y mientras algunos usuarios afirmaron que en la próxima entrega él será el ganador, otros lo criticaron.

"Yo me meo con este hombre te amo Murakami el año q viene el Nobel es tuyo gordito de frambuesa", "está absolutamente desquiciado por las ganas que tiene de ganarlo", "ese premio tan codiciado por muchos escritores, llegará gracias a tu forma magistral de contarnos esas fascinantes historias que nos regalas con cada libro, para mí ya lo ganaste, me encanta tu versatilidad" y "no piensas en el Premio Nobel, pero lo quieres... El día que dejes de quererlo, realmente no te importará" son algunas de las respuestas que el escritor recibió.