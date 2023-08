Llega la primera gran retrospectiva de Damián Ortega

Damián Ortega comenzó su carrera como caricaturista, un arte que, en sus palabras, "lo llevó a explotar las posibilidades de la escultura para transgredirla, desmoronarla y reconstruirla”.

“Damián Ortega: Pico y elote”, que inaugura el 26 de agosto, en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO) es una revisión de tres décadas del trabajo del artista, cuya obra forma parte de colecciones de recintos como el Centre Pompidou de París (Francia), el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Estados Unidos) y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (México).

“La exposición tiene dos elementos que van de la mano: el tema de la tradición y la industrialización, dos procesos que han marcado el desarrollo de México en su etapa contemporánea, que me han permitido transitar de manera visual por laberintos donde la obra tiene roles distintos”, dijo.

José Esparza Chong Chuy, curador invitado de la muestra, indicó que el nombre "Pico y elote" proviene de dos piezas clave Pico cansado (1997) que alude a la idea del trabajo y la producción manual y Elote clasificado (2005), que se refiere a la productividad, el desarrollo y la resistencia.

La exposición se conforma por 62 piezas entre fotografía, textil, objetos intervenidos y ready mades (concepto acuñado por el francés Marcel Duchamp que significa “ya está hecho”, y que en algunos casos es tomado por el artista como un objeto que se puede modificar o no, pero que adquiere un nuevo significado).

Además de seis instalaciones que no habían llegado a México como Harvest (2012), que consiste en un alfabeto hecho con varilla de construcción torcida y doblada; Cosmic Thing (2002), que desarma y suspende a “distancias generosas” las partes del Volkswagen Beetle 1983; Controller of the Universe, que suspende herramientas con diferentes funcionalidades; y Warp cloud (2018), una instalación compuesta por cortinas de hilo y bolas de yeso que aluden a la estructura molecular del agua; por mencionar algunas.

Taiyana Pimentel, curadora del MARCO, manifestó durante la conferencia de prensa que se trata de una muestra de gran importancia, ya que en el país nunca se había llevado a cabo una retrospectiva de Damian Ortega, cuya obra ha itinerario por diferentes museos alrededor del mundo.

“Tener una exposición así siempre fue un deseo y una necesidad latente, me sentía como un escritor que no había traducido su obra a su propio idioma, por lo que estoy realmente agradecido, además, reconozco la gran labor del museo y de los colaboradores externos por traer la obra -en calidad de préstamo-, a mi país”, explicó el artista.

“Damián Ortega: Pico y elote”, se inaugura el 26 de agosto, sin embargo, su presentación formal ocurre el 21 de septiembre debido a que las autoridades del estado recomendaron no llevar a cabo actos públicos oficiales por las altas temperaturas registradas.

ELEMENTOS

La muestra se conforma por tres núcleos: el del maíz, el trabajo y los procesos industriales.

La exhibición intenta presentar una preocupación genuina por la industrialización y por cómo sus procesos de trabajo pueden llevar a ciertas catástrofes ambientales.

Al final de la exposición hay una sección dedicada al proyecto de Ortega: Editorial Alias (2006), la cual, busca difundir la obra y el trabajo de artistas contemporáneos al español.

Permanece hasta febrero del 2024.

