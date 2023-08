"Galardón literario es el cierre de una vida": Elena Poniatowska

Los muchos compañeros con los que durante 70 años ha compartido vida en el periodismo, y esas mujeres "que no tuvieron la suerte de tener la vida que yo he tenido", son las personas a quien Elena Poniatowska ha decidido dedicar el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en Español, el último gran reconocimiento concedido a la escritora de 91 años por su trayectoria.

"Tengo 91 años, es, como se dice, el cierre de un collar o el cierre de una vida, de una vida muy fructífera, muy feliz, en dónde he sido objeto de grandes generosidades, de grandes cariños, sobre todo, antes que nada, de mis compañeros periodistas y luego, de mujeres que no tuvieron la suerte de tener la vida que yo he tenido: Rosa Castro, Bambi (Ana Cecilia Treviño), Elvira Vargas...", dijo la autora de "Tinísima", en las instalaciones de la fundación que lleva su nombre.