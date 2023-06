Exhiben en México la primera exposición de fotografía, hecha sólo por mujeres

La calle es de todos, pero ellas han tenido que ganarla, incluso en la manera como quieren observarla. “Las mujeres somos más sensibles hacia ciertas cosas que observamos en la calle y también hacemos foto de calle, aunque la fotografía no tiene género. A veces vemos una imagen y pensamos que la hizo un hombre y fue una mujer, eso depende de lo que cada quien traemos en la cabeza, las emociones, lo que observamos, es muy subjetivo”, dice Sunny Quintero.

Fotógrafa de profesión, Quintero creó hace un año Mexican Women Photographers, iniciativa que busca dar visibilidad a la fotografía que las mujeres realizan diariamente, de manera cotidiana, por la ciudad. Pero no se trata de documentalismo ni fotoperiodismo, la fotografía callejera ha adquirido relevancia en los últimos años con el auge de las redes sociales, aunque existe desde el origen de la fotografía misma: para algunos se trata de documentar la vida cotidiana y la sociedad en las calles.

Mexican Women Photographers “es un espacio que inicia en Instagram para dar a conocer, sobre todo fuera de México, la fotografía de calle hecha solamente por mujeres, porque en México hay varios colectivos pero son únicamente de hombres y es casi imperceptible que existen mujeres que hacen foto de calle”, cuenta. Para celebrar un año de vida del proyecto, la fotógrafa reunió 56 formas de ver femeninas y armó “Una mirada a la fotografía de calle hecha por mexicanas”, que se exhibe en el Centro Cultural El Rule, del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Para hacer fotografía de calle no se necesita ser fotógrafa: en la exposición se incluye el trabajo de mujeres que dedican su vida a diferentes actividades, pero que diariamente registran aquello que les llama la atención: ya sea un atardecer, otras mujeres en su vida diaria, un contraste o el lugar al que llegan, siempre de manera estética. Tampoco hay un sitio específico, simplemente se trata de lugares exteriores: ya sea en el centro de México, la Central de Abasto, un deshuesadero o en ciudades como Hong Kong, Nueva York o París.

A las mujeres, dice la curadora de la exposición, “no se les da chance de tener espacios, se hace menos su trabajo porque muchas coinciden en que se sienten chiquitas y no sienten que sus imágenes valgan tanto la pena, ya que siempre se les ha hecho menos. Muchas veces le dan los espacios a los hombres porque así es nuestra cultura; esta es una manera de abrir ese espacio, y no sólo eso sino que, históricamente no había existido una exhibición de foto de calle hecha por mujeres aquí en México. Nunca”.

Mexican Women Photographers está disponible en Instagram con ese nombre

En Nueva York existe el Women Street Photographers desde hace varios años

Sunny Quintero sube a la cuenta el trabajo que va encontrando en la red social

Después de exhibir la exposición en la Ciudad de México busca llevarla a otros estados

La mitad de las imágenes son a color y el resto en blanco y negro

El Rule se ubica en Eje Central Lázaro Cárdenas 6, Centro Histórico de la CDMX

56 fotógrafas de calle se reúnen en la exposición

5 de julio cierra la muestra en El Rule.

PAL