Movimiento continuo: Amador Montes

Una garza extiende sus patas zancudas, toma carrera, no hay espacio para la calma, la escena es movimiento. Amador Montes (Oaxaca, 1975) ha elegido esa ave para hablar del flujo que no cesa, de la necesidad de continuar adelante. En “H” (mixta sobre tela, 2023), la idea que detona la obra es “el continuo movimiento; si bien hay momentos de parar y reflexionar, para crecer siempre debemos seguir avanzando…”, dice.



En el cuadro de 50 por 50 centímetros está la paleta más afín a Montes: la que va del ocre al marrón, la garza conduce una “H” sobre el lomo y en el resto de la superficie, tipografías y otras anotaciones. “La tipografía siempre ha sido una forma más de expresión en mi obra, a veces no alcanzan los trazos para contar todo lo que deseo, y es tan complejo o tan sencillo que se puede llegar a resumir en una palabra, o como en este caso a una letra”, agrega.



Como en el resto de su obra, la garza del lienzo aparece en la mente del artista de “manera muy orgánica, muy espontánea”, tanto en la forma del ave como en su posición, “más bien quiero denotar que debemos seguir avanzando con libertad; que en el lugar en el que estamos podemos ser felices”.

La “H” alude también a la letra más identitaria de El Heraldo de México, con quien Amador Montes, ha creado sinergia. Mantenerla, dice, “ayuda a crear más puentes de contacto entre el arte y sus espectadores, que conlleva a poder sentir más cerca de los artistas y querer conocer más de sus obras, pero sobre todo, a sensibilizarlos al arte en general”.

El artista oaxaqueño tuvo un intenso 2022, con exposiciones en su tierra natal, en la Ciudad de México y en Estados Unidos. Las de la capital, incluyeron una muestra para festejar el centenario del Zoológico de Chapultepec, en la Galería abierta de las Rejas del Bosque de Chapultepec, y una instalación escultórica permanente en el Jardín Botánico del mismo sitio: “Fue un momento de hacer un alto para reflexionar, replantear lo aprendido, reaprender, todo para un crecimiento”.



Como su garza, en 2023, Montes tampoco se detiene. “Hay varios proyectos para este año, pero hay dos que ya están en puerta: el primero en Oaxaca, en un espacio alternativo de arte, y el segundo en Polonia, con una exposición bastante icónica de mi trabajo”, adelanta.

-Iniciado en el diseño gráfico, terminó de formarse en Corea y Europa

-El taller de Amador Montes en Oaxaca fue bautizado como La pajarera

-Una obra del artista, dedicada a Benito Juárez, fue donada a la ONU

