Cristina Pacheco, una obra literaria por revalorar

Los últimos días de Cristina Pacheco, contó su hija, Laura Emilia, estuvieron marcados por la lucha contra el cáncer, enfermedad que se “precipitó tremendamente”, pues fue detectado “hace menos de un mes”. Sin embargo, falleció en su casa, rodeada de su familia y de sus cosas. Se retiró como una dama, como lo deseó, con independencia y con amor.

“Su enfermedad se precipitó tremendamente, hace menos de un mes que le habían detectado la enfermedad, el desenlace fue terrible; pero pienso que fueron 82 años vividos al máximo, hasta el último momento. No sabes cómo luchó contra la enfermedad, cómo luchó por su independencia, nos pidió que no la lleváramos al hospital y lo cumplimos. Falleció en su casa, en su cama, rodeada de sus cosas, con su familia, así se quería ir”, explicó la también traductora y crítica literaria al periodista Javier Solórzano, en el programa radial El referente informativo de Heraldo Radio.

Pacheco añadió que el deseo de la conductora de Aquí nos tocó vivir fue trabajar hasta donde fuera posible, pero la enfermedad la orilló a despedirse de sus televidentes y de sus lectores.

“Una persona del programa le preguntó si se iba porque estaba cansada, ella se enojó muchísimo, respondió que no estaba cansada, sino enferma, que es completamente diferente”, recordó.

Laura Emilia aseguró que perder a su padre, José Emilio Pacheco, en 2014, “fue durísimo, pero perder a mi madre es devastador, me siento en orfandad y eso no me lo esperaba”.

Para la traductora, la comunicadora, con su trabajo periodístico, “acabó con muchísimos estereotipos”. “Qué mujer en el mundo de la televisión hoy, o ayer, o mañana, a los 82 años está en una pantalla en vivo; las mujeres tienen los días contados en la televisión, y ella a los 82 rompió un estereotipo, mostrando que se pueden hacer muchas cosas”.

Asimismo, aseguró que su madre trabajó “con un gusto admirable”, pues nunca hubo una queja ante las exigencias de su profesión.

“Nunca traicionó sus ideales y siempre trabajó con honestidad, aún con cosas que pueden seducir para hacer otras cosas con las que tú no contabas, ella siempre se mantuvo en el camino que quiso”, explicó Pacheco.

Finalmente, al hablar del legado de la autora de libros como Sopita de fideo y La última noche del tigre, indicó que el trabajo en la radio y en la televisión “eclipsó” su obra literaria, por lo que externó su deseo de que sea revalorada.

“Ella escribió un cuento cada semana en La Jornada, durante todos los años que estuvo allí, sin fallar jamás, son cuentos completos, muy bien escritos, sobre habitantes de la ciudad y de las situaciones que pasan en la capital, a mí me parece que son muy importantes”, dijo .

FOTO: CANAL ONCE

MAAZ